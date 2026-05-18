Минић: Више од 10 милиона за борачке категорије

Од момента када сам преузео дужност предсједника Владе Републике Српске покушавамо да вратимо понос и дигнитет српског борца, рекао је данас премијер Српске Саво Минић.
"То је сложен процес у којем сви морамо бити патриоте и то показати. Данас је битно шта кажу представници, а Влада Српске је управо овим категоријама у протеклом периоду дала највећи кредибилитет", истакао је Минић на конференцији за новинаре у Бањалуци након састанка у Палати Републике са организацијама проистеклим из Одбрамбено"отаџбинског рата, преноси РТРС.
Минић је најавио да ће Влада Српске у наредном периоду издвојити више од 10 милиона КМ за ове категорије.
"Тиме показујемо однос према борцима. Остаје нам велики задатак, а то је да не смањујемо номиналне износе, а да урадимо ревизију, гдје сваког нашег борца много више боли што неко прима додатак који није заслужио, много виши него неко ко јесте", каже Минић.
