ПУ Бањалука донијела Рјешење о забрани јавног скупа у Бањалуци

Полицијска управа Бањалука донијела је Рјешење о забрани јавног скупа у организацији Еколошког удружења "Озренски студенац"- Сочковац најављеног за сутра са почетком у 10:30 часова на Тргу јасеновачких жртава број 1 у Бањалуци.
Одлука је донесена имајући у виду да наведена локација није предвиђена као мјесто јавног окупљања Одлуком о одређивању простора за одржавање јавних скупова Града Бањалука.
"Чланом 12. Закона о јавном окупљању прописано је да се изузев простора одређеног актом града, односно општине из члана З. став З. овог закона, мирно окупљање се не може одржавати између осталог у близини објеката који ce посебно обезбјеђују на удаљености најмање 50 метара од њих", наводи се у саопштењу.
Такође, одржавање наведеног скупа могло би довести до нарушавања јавног поретка.
"Позивамо грађане да поштују позитивне законске прописе", наводе из ПУ Бањалука.
