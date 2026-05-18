ПУ Бањалука донијела Рјешење о забрани јавног скупа у Бањалуци

АТВ
18.05.2026 18:38

Полицијска управа Бањалука донијела је Рјешење о забрани јавног скупа у организацији Еколошког удружења "Озренски студенац"- Сочковац најављеног за сутра са почетком у 10:30 часова на Тргу јасеновачких жртава број 1 у Бањалуци.

Одлука је донесена имајући у виду да наведена локација није предвиђена као мјесто јавног окупљања Одлуком о одређивању простора за одржавање јавних скупова Града Бањалука.

"Чланом 12. Закона о јавном окупљању прописано је да се изузев простора одређеног актом града, односно општине из члана З. став З. овог закона, мирно окупљање се не може одржавати између осталог у близини објеката који ce посебно обезбјеђују на удаљености најмање 50 метара од њих", наводи се у саопштењу.

Такође, одржавање наведеног скупа могло би довести до нарушавања јавног поретка.

"Позивамо грађане да поштују позитивне законске прописе", наводе из ПУ Бањалука.

