Објављен програм обиљежавања Спасовдана у Бањалуци

- Уочи Спасовдана, 20. маја, од 18 часова у порти Храма Христа Спаситеља биће одржано празнично бдјење, а у истом периоду у Кући Милановића биће отворена изложба радова сликара Перице Ивановића, са мотивима православних манастира. Од 20 часова у порти Храма Христа Спаситеља очекује вас традиционални концерт под називом "У сусрет Спасовдану - слобода - традиција", када ће, поред организатора СПД "Јединство", наступити и бројни гости - саопштено је из Градске управе.

Како су додали, обиљежавање Спасовдана у четвртак, 21. маја, започеће у девет часова служењем свете архијерејске литургије у Храму Христа Спаситеља, након чега ће услиједити традиционална спасовданска литија око храма.

- У духу традиције и обичаја уз богату трпезу и пригодан програм прослава славе града биће настављена и у вечерњим часовима, односно од 18.30 на шеталишту поред храма. Исте вечери биће проглашени и побједници овогодишњег избора за најбољу славску погачу и ракију - додали су они.

Спасовданско вече гусала биће одржано у петак, 30. маја, у 19 часова, које ће уприличити Школа гусала "Сандић".