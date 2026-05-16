Пројекат који мијења све: Кренуло пробијање мегатунела кроз срце Европе

Европа је ушла у нову кључну фазу једног од највећих инфраструктурних пројеката на свијету – изградње тунела Бренер испод Алпа, који ће по завршетку постати најдужи подземни жељезнички тунел на планети.
Нова фаза пројекта званично је почела након што је џиновска машина за бушење тунела "Катрин" почела да буши тунел Гардена на јужном прилазу коридору Бренер између Италије и Аустрије.
Ово је импресивна машина ТБМ (Tunnel Boring Machine), дугачка 144 метра, са главом за бушење пречника скоро 10 метара. Машина је специјално дизајнирана за изузетно захтјевне геолошке услове Алпа и може да ради у два режима, у зависности од врсте стене кроз коју пролази.
"Катрин" је сада започела најтежу фазу пројекта након завршетка приступног тунела Фунес, којим је отворен приступ планинском масиву.
Планирано је пробијање више од 16 километара тунела и постављање око 9.000 бетонских сегмената за покривање тунелских цијеви.
🇦🇹🇮🇹 Le Tunnel de base du Brenner, long de 64 km, deviendra le plus long tunnel ferroviaire du monde une fois achevé. — Alex Xplore (@AlexXplore) May 2, 2026
🏔️ Il est en cours de construction sous les Alpes au col du Brenner pour relier l’Autriche à l’Italie.
🛠️ D’énormes tunneliers européens, dont huit de la… pic.twitter.com/7NXuNCk6tB
Базни тунел Бренер је дио огромног европског коридора који повезује Скандинавију и Медитеран. Комплетан систем тунела биће дугачак чак 64 километра и постаће најдужи подземни железнички тунел на свијету.
- драстично убрзање жељезничког саобраћаја,
- повећање капацитета за теретни превоз,
- премјештање милиона тона робе са аутопутева на жељезницу.
Европске власти виде пројекат као кључан за смањење загушења и емисије ЦО2 на једној од најпрометнијих транспортних рута у Европи.
Јужни прилаз тунелу између Фортеке и Понте Гардене је први дио четвороколосечне пруге на линији Минхен-Верона.
Након завршетка пројекта, путовање између Италије и Аустрије биће знатно брже, док ће жељезница преузети велики дио теретног саобраћаја који данас иде путевима преко Алпа.
Европски медији већ називају Бренер једним од најважнијих инфраструктурних пројеката будућности јер би могао потпуно да промијени транспорт робе између сјевера и југа континента, пише Бизнис Инфо.
