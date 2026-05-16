Logo
Large banner

Пројекат који мијења све: Кренуло пробијање мегатунела кроз срце Европе

Аутор:

АТВ
16.05.2026 09:06

Коментари:

0
Пројекат који мијења све: Кренуло пробијање мегатунела кроз срце Европе
Фото: Youtube

Европа је ушла у нову кључну фазу једног од највећих инфраструктурних пројеката на свијету – изградње тунела Бренер испод Алпа, који ће по завршетку постати најдужи подземни жељезнички тунел на планети.

Нова фаза пројекта званично је почела након што је џиновска машина за бушење тунела "Катрин" почела да буши тунел Гардена на јужном прилазу коридору Бренер између Италије и Аустрије.

Машина дуга 144 метра

Ово је импресивна машина ТБМ (Tunnel Boring Machine), дугачка 144 метра, са главом за бушење пречника скоро 10 метара. Машина је специјално дизајнирана за изузетно захтјевне геолошке услове Алпа и може да ради у два режима, у зависности од врсте стене кроз коју пролази.

"Катрин" је сада започела најтежу фазу пројекта након завршетка приступног тунела Фунес, којим је отворен приступ планинском масиву.

Планирано је пробијање више од 16 километара тунела и постављање око 9.000 бетонских сегмената за покривање тунелских цијеви.

Најважнији европски жељезнички коридор

Базни тунел Бренер је дио огромног европског коридора који повезује Скандинавију и Медитеран. Комплетан систем тунела биће дугачак чак 64 километра и постаће најдужи подземни железнички тунел на свијету.

Циљ пројекта је:

- драстично убрзање жељезничког саобраћаја,

- повећање капацитета за теретни превоз,

- премјештање милиона тона робе са аутопутева на жељезницу.

Европске власти виде пројекат као кључан за смањење загушења и емисије ЦО2 на једној од најпрометнијих транспортних рута у Европи.

Инвестиција од милијарди евра

Јужни прилаз тунелу између Фортеке и Понте Гардене је први дио четвороколосечне пруге на линији Минхен-Верона.

Тунел који ће промијенити Европу

Након завршетка пројекта, путовање између Италије и Аустрије биће знатно брже, док ће жељезница преузети велики дио теретног саобраћаја који данас иде путевима преко Алпа.

Европски медији већ називају Бренер једним од најважнијих инфраструктурних пројеката будућности јер би могао потпуно да промијени транспорт робе између сјевера и југа континента, пише Бизнис Инфо.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

тунела Бренер испод Алпа

Тунел

Швајцарска

Италија

Жељезнице

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

предсједавајући Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ

БиХ

Амиџић: Укидање акциза значило би одустајање од инфраструктурних пројеката

3 д

1
Потписан споразум о пројектима за расељена лица и повратнике

Република Српска

Потписан споразум о пројектима за расељена лица и повратнике

1 седм

0
Предсједник Доналд Трамп говори током догађаја са власницима малих предузећа, у понедјељак, 4. маја 2026. године, у Источној соби Беле куће у Вашингтону

Свијет

Трамп привремено обуставио "пројекат Слобода"

1 седм

0
Петар Ђокић

Градови и општине

Ђокић: Изградња ХЕ "Дабар" није заустављена

1 седм

2

Више из рубрике

Adriatic Crypto Exchange (ACX+) компанија

Економија

"ACX" криптомјењачница: Од инвестиције од 6,3 милиона КМ до блокаде, тужбе и пријаве полицији

18 ч

0
Новац, конвертибилне марке, званична валута Босне и Херцеговине

Економија

Исплаћено 5.959.872 КМ за подстицаје

21 ч

0
Посао канцеларија

Економија

Њемачка ауто-индустрија укида 225.000 радних мјеста

2 д

0
Трамп повео пословне гиганте у Пекинг: Авион "тежак" више од 10.000 милијарди долара

Економија

Трамп повео пословне гиганте у Пекинг: Авион "тежак" више од 10.000 милијарди долара

2 д

1

  • Најновије

09

29

Костовић: Мијењањем назива улица и тргова покушавају избрисати трагове Срба

09

21

Како се ријешити досадних мрава и других инсеката који вам улазе у кућу

09

06

Пројекат који мијења све: Кренуло пробијање мегатунела кроз срце Европе

08

57

"Шмит завршена прича, инсистирати на укидању наметнутих императорских закона и одлука"

08

53

Мушкарац страдао након што га је, највјероватније, напала ајкула

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner