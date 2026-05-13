Трамп повео пословне гиганте у Пекинг: Авион "тежак" више од 10.000 милијарди долара

Амерички предсједник Доналд Трамп стигао је у Кину са највећом корпоративном делегацијом која је икада пратила једног америчког лидера, у којој су и директори компанија чија се укупна тржишна вриједност процјењује на више од 10.000 милијарди долара.
У сриједу, авион "Ер Форс 1" слетио је у Пекинг са 12 именованих извршних директора највећих свјетских компанија: Тесла, Нвидиа, Епл, БлекРок, Боинг, Голдман Сакс, Ситигруп, Џенерал Електрик, Квалком, Блекстоун и Каргил.
Укупна тржишна вриједност компанија чији су директори у делегацији процјењује се на више од 10.000 милијарди долара. Предсједник Доналд Трамп потврдио је и да ће се делегацији придружити још неколико неименованих извршних директора великих америчких компанија.
Четвртак означава први дан америчко-кинеског самита, када ће се Доналд Трамп и кинески предсједник Си Ђинпинг састати на званичним разговорима. Према најавама, главни циљ америчке стране биће да се Кина отвори за шири приступ америчким компанијама и тржиштима.
Петак ће бити други и посљедњи дан самита, а евентуални споразуми или договори очекују се управо тада.
Годинама су кинеска тржишта била ограничена за америчке компаније због регулаторних баријера и трговинских тензија између двије највеће свјетске економије.
Сада амерички директори покушавају да обезбиједе све - од дозвола за чипове, преко приступа производњи, до финансијских и ланаца снабдијевања.
Због доласка моћне делегације, инвеститори већ унапред подижу цијене акција, очекујући позитивне вијести. Међутим, аналитичари упозоравају да би изостанак договора или лоши резултати преговора могли изазвати снажну распродају на тржишту, посебно након великог раста у претходном периоду.
Волстрит ће у наредних 48 сати пратити најважније глобалне економске преговоре године. Присуство делегације чија укупна тржишна вриједност прелази 10.000 милијарди долара показује колики је улог у односима између Сједињених Америчких Држава и Кине.
