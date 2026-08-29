Паника у Европи: Зима није ни близу, а страх је већ у костима

Аутор:АТВ редакција
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Европа иде ка уласку у хладније мјесеце с најнижим залихама гаса у посљедњих 13 година, што је изазвало "зимску панику" међу трговцима енергентима, упозорили су стручњаци.
Залихе гаса у ЕУ биле су попуњене 63 одсто у посљедњој седмици августа, што је знатно испод просјека од 80 одсто за крај августа претходних година и међу најнижим нивоима икада забиљеженим за ово доба године.
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При садашњем спором темпу пуњења складишта гасом, ЕУ ће вјероватно ући у зимску сезону гријања са залихама које ће бити око петине испод петогодишњег просјека и на најнижем нивоу од 2013. године, према Грегу Молнару, аналитичару за гас и професору.
"Ниски нивои залиха природно повећавају ризик од веће волатилности цијена током зиме", рекао је он, додајући да би ситуацију могли погоршати хладни периоди или периоди слабог вјетра, који би повећали потрошњу гаса током зиме.
Велика Британија могла би бити посебно изложена тржишним осцилацијама јер је један од највећих потрошача гаса у Европи, али располаже с једним од најмањих капацитета за складиштење домаћег гаса.
Велика Британија се обично ослања на увоз гаса цјевоводима из Европе или танкерима из САД и са Блиског истока.
Крис Ошеј, извршни директор компаније Центрика, власника Бритиш Гаса, рекао је ове седмице да Велика Британија за предстојећу зиму има "готово нимало гаса у складиштима".
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Залихе гаса у ЕУ тешко се повећавају према ублаженом циљу од 80 одсто попуњености до почетка зиме, откако је рат САД и Израела против Ирана изазвао озбиљне поремећаје у извозу нафте и гаса из регије Персијског залива.
Хладан завршетак прошле зиме, као и већа производња електричне енергије из гаса него што је уобичајено током овогодишњих топлотних таласа у Европи, такође су допринијели пражњењу залиха гаса у блоку. У уобичајеној години власници складишта пуне их током љета, када су потражња и цијене ниже.
Цијене гаса на европском тржишту овог су љета остале релативно стабилне, у нади да ће Ормуски мореуз бити поново отворен и да ће залихе за зиму моћи бити обновљене.
Међутим, према Бјарну Шилдропу, главном аналитичару за робе у нордијској банкарској групацији СЕБ, нико не очекује да ће се то догодити у скорије вријеме.
"Као резултат тога, европско тржиште природног гаса током протекле седмице запало је у својеврсну зимску панику", додао је Шилдроп.
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Иако се не очекује да ће Европа ове зиме имати физичку несташицу гаса, трговци очекују више цијене.
Референтна цијена гаса посљедњих је седмица порасла на највиши ниво у посљедње три године, изнад 68 евра по мегават-сату, што је више него двоструко у односу на цијену са почетка године.
Цијене су нагло порасле због све већег очекивања да ће се трговци на тржишту ЕУ морати надметати с азијским купцима како би осигурали испоруке укапљеног природног гаса, односно ЛНГ-а, како температуре почну падати.
Без поновног успостављања извоза гаса са Блиског истока, референтна цијена у Европи вјероватно би морала порасти изнад 100 евра по мегават-сату како би привукла довољно испорука гаса за подмиривање зимске потражње, према аналитичарима Голдман Сакса.
Забринутост због снабдијевања гасом посебно је изражена у западној Европи, гдје су нивои залиха знатно нижи него у земљама попут Италије и Пољске, које су успјеле напунити своја складишта на више од 80 одсто капацитета.
У Њемачкој, која има највећи капацитет за складиштење гаса у Европи, складишта су попуњена око 50 одсто, према подацима организације Гас Инфраструкчур Јуроп. Нивои залиха у Белгији и Холандији, које су директно повезане с британским тржиштем гаса гасоводима, износе 51, односно 45 одсто.
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Очекује се да ће зависност Велике Британије од глобалног увоза гаса додатно порасти како се буде убрзавао пад производње гаса у британском дијелу Сјеверног мора, а производња у Норвешкој почела опадати од 2030. године.
Влада разматра планове за пружање директне финансијске подршке како би се заштитила домаћа гасна инфраструктура, након што је званична консултација показала да би домовима и предузећима у наредној деценији могло понестати гаса, упркос све већем ослањању земље на чисте изворе енергије.
То би могло укључивати финансијску подршку власницима складишта гаса и оператерима гасовода, како би економски било исплативо унаприједити и одржавати ту инфраструктуру током наредних деценија.
Британски регулатор за енергетику Офгем саопштио је ове седмице да ће просјечни рачуни за гас и електричну енергију од октобра порасти за четири посто у оквиру његовог тромјесечног ограничења цијена, након што су почетком јула порасли за 13 одсто, како би се у обзир узео раст цијена на глобалном енергетском тржишту изазван ратом против Ирана.
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