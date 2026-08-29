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На списку несталих у Непалу и Ениса Лековић

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 08:19

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На фотографији коју је објавила кинеска новинска агенција Синхуа, снимак из дрона приказује поплављено подручје у Нувакоту у Непалу, у четвртак, 27. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/Sulav Shrestha/Xinhua via AP

Ениса Лековић из Новог Пазара налази се на списку страних туриста са којима је изгубљен контакт након катастрофалних бујичних поплава и клизишта које су у сриједу, 26. августа, погодиле Непал.

На најновијем списку налази се укупно 537 страних држављана. За Енису Лековић за сада нема нових званичних информација – није познато гјде је посљедњи пут регистрована нити под којим околностима је са њом прекинут контакт, пише "Санџак Прес".

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Списак је објавио непалско Одјељење за туризам, који ради у оквиру Министарства културе, туризма и цивилног ваздухопловства, под називом "Листа туриста (Без контакта) у Поплави". На њему су држављани више од 30 земаља. Међу странцима са којима нема контакта највише је држављана Индије – 178. На списку су и држављани САД, Украјине, Малезије, Аустралије и Велике Британије.

Подаци се непрестано мијењају јер спасилачке службе проналазе и евакуишу људе из подручја која су остала одсјечена након поплава. Дан раније, 27. августа, непалско Министарство спољних послова евидентирало је 596 странаца који су се још водили као нестали. У том пресјеку била је евидентирана и Ениса Лековић.

У том ранијем званичном извјештају било је укупно 627 страних држављана о којима су прикупљани подаци, а до тада је 31 особа пронађена.

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За сада нема потврде да је Ениса Лековић пронађена, као ни званичних података о њеном тренутном стању. То што се налази на списку особа "без контакта" не значи аутоматски да је страдала – спискови се ажурирају како се успоставља веза са туристима и како их спасилачке екипе проналазе.

Непалско Министарство спољних послова отворило је посебан кризни центар за стране држављане погођене катастрофом. За породице несталих доступни су бројеви за хитне информације и Воцап +977-9744441227 и +977-9744441228, као и адреса emergency@mofa.gov.np.

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Тагови :

Непал

Бујица у Непалу

Катастрофа у Непалу

Ениса Лековић

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