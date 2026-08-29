Цвијановић: СНСД озбиљна политичка прича - 30 година организовани у име Српске

Аутор:АТВ редакција
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СНСД је озбиљна политичка прича која је 30 година организована снага у име Републике Српске и српског народа, рекла је потпредсједник странке Жељка Цвијановић.
"Најважнији наш задатак је стабилна и мирна Република Српска која ће да траје", нагласила је Цвијановићева која је присуствовала обиљежавању 30 година од формирања Градског одбора СНСД-а у Градишци.
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Према њеним ријечима, Република Српска није направљена, нити створена и брањена крвљу српских бораца да би нестала.
Она је истакла да је СНСД озбиљна политичка прича за партију која је оставила резултате иза себе и додала да су кроз све године и изазове показали да снага странке лежи у јединству, храбрости и раду на терену за сваку локалну заједницу.
"Политика не треба да дијели, политика окупља", навела је Цвијановићева на друштвеним мрежама.
Она је захвалила Градској организацији СНСД-а Градишка на деценијама снажне подршке и заједничких побједа.
"Идемо храбро напријед", рекла је Цвијановићева.
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Напоменула је да три деценије постојања, рада и заједништва свједоче о снази СНСД-а, јединству и нераскидивој вези са народом.
"Чувамо сјећања на саме почетке, јер без њих не бисмо били овдје гдје смо данас - најјача политичка снага у Републици Српској. Увијек је посебно задовољство бити међу нашим људима и заједно евоцирати успомене на стварање приче која траје и побјеђује. Сложно и снажно настављамо даље - за нашу Републику Српску", рекла је Цвијановићева.
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