Славимо Светог Романа Ђунишког: Вјерници ову молитву изговарају за здравље и потомство

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква 29. августа обиљежава празник Светог Романа Ђунишког, једног од познатих подвижника и молитвеника из раних вијекова хришћанства. Његов празник посебно се свечано прославља у манастиру Свети Роман код Ђуниса, гдје се чувају његове мошти.
Ова светиња налази се на десној обали Јужне Мораве, у близини Ђуниса, и припада Епархији нишкој. Манастир се убраја међу најстарије српске светиње, а његово име повезано је са дугом традицијом и бројним народним предањима.
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Свети Роман се према црквеном предању упокојио у 9. вијеку. Живио је подвижничким животом, посвећен молитви, посту и служењу Богу. Због његовог живота и предања о чудесима која су се догађала након молитава пред његовим моштима, вјерници га и данас посебно поштују.
На празник Светог Романа у манастир долазе бројни људи. Неки се моле за здравље својих најближих, други траже утјеху и снагу у тешким тренуцима, док поједини долазе да захвале за оно што су већ добили. Према народном вјеровању, пред моштима овог светитеља многи су тражили помоћ и исцјељење.
Посебно мјесто у обиљежавању празника има молитва Светом Роману. Вјерници је изговарају са вјером и надом, а празник користе као прилику да се у тишини помоле за своје породице, здравље и духовни мир.
"Теби, угодниче Бога живога, Романе чудотворче, који си испунио закон Бога и спаса нашега Исуса Христа и добио од Њега живот вјечни; клањамо се с љубављу и благодаримо Ти са смирењем, за премнога Твоја чудесна дјела, којима си помогао немоћним људима, и прославио име Господа и спаса свога. Амин."
Манастир Свети Роман има и веома занимљиву историју. Према доступним подацима, његово постојање биљежи се још у средњем вијеку, а помиње се и у повељи византијског цара Василија другог с почетка 11. вијека.
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Кроз вијекове је светиња имала различите улоге. У оквиру манастирског комплекса некада је постојала болница, док је током ратних времена служила и као мјесто уточишта и прибјежиште за народ.
Предање о Светом Роману посебно је везано за помоћ људима који су се суочавали са болешћу и невољама. Због тога се његово име вијековима изговара у молитвама оних који траже здравље, утјеху и снагу.
Празник Светог Романа Ђунишког зато није само дан када се вјерници сјећају једног светитеља, већ и прилика да застану, окрену се молитви и пронађу мир. Вјерници који долазе у манастир приступају светињи са различитим жељама и потребама, али их повезује вјера у помоћ и утјеху коју проналазе у молитви.
(ЖенаБлиц)
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