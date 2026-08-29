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Славимо Светог Романа Ђунишког: Вјерници ову молитву изговарају за здравље и потомство

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 08:57

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Црква је органски наставак оне исте заједнице (еклисије) која је рођена приликом Силаска Духа Светог, на дан Педесетнице, у Јерусалиму
Фото: pexels/Plato Terentev

Српска православна црква 29. августа обиљежава празник Светог Романа Ђунишког, једног од познатих подвижника и молитвеника из раних вијекова хришћанства. Његов празник посебно се свечано прославља у манастиру Свети Роман код Ђуниса, гдје се чувају његове мошти.

Ова светиња налази се на десној обали Јужне Мораве, у близини Ђуниса, и припада Епархији нишкој. Манастир се убраја међу најстарије српске светиње, а његово име повезано је са дугом традицијом и бројним народним предањима.

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Свети Роман се према црквеном предању упокојио у 9. вијеку. Живио је подвижничким животом, посвећен молитви, посту и служењу Богу. Због његовог живота и предања о чудесима која су се догађала након молитава пред његовим моштима, вјерници га и данас посебно поштују.

На празник Светог Романа у манастир долазе бројни људи. Неки се моле за здравље својих најближих, други траже утјеху и снагу у тешким тренуцима, док поједини долазе да захвале за оно што су већ добили. Према народном вјеровању, пред моштима овог светитеља многи су тражили помоћ и исцјељење.

Посебно мјесто у обиљежавању празника има молитва Светом Роману. Вјерници је изговарају са вјером и надом, а празник користе као прилику да се у тишини помоле за своје породице, здравље и духовни мир.

Молитва Светом Роману

"Теби, угодниче Бога живога, Романе чудотворче, који си испунио закон Бога и спаса нашега Исуса Христа и добио од Њега живот вјечни; клањамо се с љубављу и благодаримо Ти са смирењем, за премнога Твоја чудесна дјела, којима си помогао немоћним људима, и прославио име Господа и спаса свога. Амин."

Манастир Свети Роман има и веома занимљиву историју. Према доступним подацима, његово постојање биљежи се још у средњем вијеку, а помиње се и у повељи византијског цара Василија другог с почетка 11. вијека.

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Кроз вијекове је светиња имала различите улоге. У оквиру манастирског комплекса некада је постојала болница, док је током ратних времена служила и као мјесто уточишта и прибјежиште за народ.

Предање о Светом Роману посебно је везано за помоћ људима који су се суочавали са болешћу и невољама. Због тога се његово име вијековима изговара у молитвама оних који траже здравље, утјеху и снагу.

Празник Светог Романа Ђунишког зато није само дан када се вјерници сјећају једног светитеља, већ и прилика да застану, окрену се молитви и пронађу мир. Вјерници који долазе у манастир приступају светињи са различитим жељама и потребама, али их повезује вјера у помоћ и утјеху коју проналазе у молитви.

(ЖенаБлиц)

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Тагови :

православље

СПЦ

обичаји

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