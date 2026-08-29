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Гашење пожара на Требевићу отежава неприступачан терен и недостатак људства

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 09:27

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Пожар на Требевићу.
Фото: АТВ

Ватрогасци и даље гасе пожар на Требевићу, а проблем им представља недостатак људства и неприступачан терен, рекао је старјешина Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Источно Сарајево Његош Вукадин.

Он је истакао да су екипе током ноћи спречавале ширење ватре на више мјеста и да пожар не пријети објектима.

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"Непрекидно смо на врху. Послао сам екипу на подручје изнад села Студенковићи како би видјела да ли пожар пријети кућама", рекао је Вукадин.

Он је указао да проблем представља недостатак људства.

"Јутрос су нам били рекли да ће доћи 15 до 20 људи из шумарства, међутим нема никога. Оно што могу учинити јесте да моје екипе буду горе, да се обезбиједе објекти, да ватра не уђе у високу шуму", додао је Вукадин за Срну.

илу-пожар-гашење ватре-ватрогасци

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Он је напоменуо да је пожар у четвртак, 27. августа, у потпуности угашен, али да се на оваквом терену ватра може задржати дубље у стијенама и дебелим пањевима.

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Тагови :

Требевић

пожар

Ватрогасци

Источно Сарајево

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