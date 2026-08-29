Полиција објавила детаље трагедије у Српској: Погинуо возач, међу повријеђенима дјеца

Аутор:Стеван Лулић
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Возач пасата С.И. из Милића погинуо је касно синоћ у тешкој саобраћајној несрећи на магистралном путу Зворник - Власеница, у мјесту Заклопача.
У овој несрећи четири особе су повријеђене, од којих је двоје малољетно.
До трагедије је дошло око 22 сата када су се сударили шевроле којим је управљао Г.Ш, пасат за чијим воланом је био С.М, те пасат који је возио страдали С.И.
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"Возач С.М. и три путника из истог возила, од којих је двоје малољетно, превезена су на указивање љекарске помоћи у Јавну здравствену установу Дом здравља 'Свети Никола' Милићи, одакле су упућена на даље лијечење у ЈЗУ Болница Зворник", потврђено је у Полицијској управи Зворник.
Саобраћај на овој дионици био је потпуно обустављен чак четири сата, од 22 до два часа иза поноћи.
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице Милићи у присуству дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.
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