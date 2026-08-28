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Магла и Ћатовић се предали полицији: Наставак велике акције Кетеринг

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 21:56

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Фото: Ron Lach/Pexels

У наставку акције кодног назива "Кетеринг', истражитељи Управе полиције МУП-а КС вечерас су ухапсили Аднана Маглића (1985), званог Магла и Хариса Ћатовића (1990).

Они су се предали полицијским органима. Сумњиче се за кривична дјела изнуда и изазивање опште опасности, док се Маглићу на терет ставља и недозвољено држање оружја.

Тренутно су на криминалистичкој обради осумњичени.

Детаље оптужнице погледајте на линку у наставку.

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Тагови :

Аднан Маглић Магла

Акција Кетеринг

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