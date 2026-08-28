Магла и Ћатовић се предали полицији: Наставак велике акције Кетеринг

Аутор:АТВ редакција
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У наставку акције кодног назива "Кетеринг', истражитељи Управе полиције МУП-а КС вечерас су ухапсили Аднана Маглића (1985), званог Магла и Хариса Ћатовића (1990).
Они су се предали полицијским органима. Сумњиче се за кривична дјела изнуда и изазивање опште опасности, док се Маглићу на терет ставља и недозвољено држање оружја.
Тренутно су на криминалистичкој обради осумњичени.
Детаље оптужнице погледајте на линку у наставку.
Хроника
Објављени детаљи оптужнице против Шмрка и Магле
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