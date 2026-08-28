Магла и Ћатовић се предали полицији: Наставак велике акције Кетеринг

Они су се предали полицијским органима. Сумњиче се за кривична дјела изнуда и изазивање опште опасности, док се Маглићу на терет ставља и недозвољено држање оружја.

Тренутно су на криминалистичкој обради осумњичени.

Детаље оптужнице погледајте на линку у наставку.