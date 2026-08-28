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Мигрант покушао да изађе из воза, па задобио тешке повреде: Опекотине захватиле 40 одсто тијела

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 22:02

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Воз на прузи.
Фото: Unsplash

Двадесетрогодишњи држављанин Пакистана задобио је тешке опекотине пошто га је на жељезничкој станици у Малој Крсни захватио струјни лук док је покушавао да изађе из вагона теретног воза.

Са њим су била још двојица држављана Пакистана, који су након инцидента превезени у Прихватни центар у Прешеву, потврдио је ХИТ радију портпарол Полицијске управе у Смедереву Саша Николић.

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Инцидент се догодио 26. августа, када је на жељезничку станицу у Малој Крсни пристигао теретни воз из правца Македоније. Према до сада доступним информацијама, тројица миграната налазила су се у једном од вагона, у којем су се претходно возили.

Претпоставља се да су, након што је воз стао на станици, покушали да изађу из вагона. Том приликом један од њих, 23-годишњи држављанин Пакистана, задобио је тешке повреде када га је захватио струјни лук.

Повријеђеном је најприје указана љекарска помоћ, након чега је транспортован у Београд на даље збрињавање.

Према незваничним информацијама, задобио је опекотине другог степена које захватају око 40 одсто тијела. За сада нема званичних информација о његовом тренутном здравственом стању.

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Друга двојица држављана Пакистана превезена су у Прихватни центар у Прешеву.

Како је Николић рекао, сва тројица имају рјешења о напуштању територије Србије у року од 30 дана.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Мигранти

Прешево

Возови

повријеђен мушкарац

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