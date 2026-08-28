Језиве пријетње медијима у Србији, ВМА и аеродрому: ''Поставили смо бомбе на пет мјеста''

Аутор:АТВ редакција
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Редакцији "Блица" стигла је пријетња бомбом преко званичне имејл адресе редакције. Пријетња је одмах пријављена полицији, након чега су припадници МУП-а изашли на терен.
У тексту уз низ увредљивих ријечи и псовки и пуно правописних грешака, наводи се да је постављено укупно 5 бомби на 5 различитих адреса.
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Како пише у пријетећем мејлу, осим у редакцију "Блица", бомбе су постављене и у редакцијама "Курира" и "Информера", као и на аеродрому "Никола Тесла" и на Војномедицинској академији. У мејлу је било наведено да су тајмери навијени на 18.15 часова.
Пријетећи мејл почиње са: "Добар дан, граде Београде, ми смо Блокадерска Оружана Бригара". Након низа псовки и увреда наводе и: "Имамо наше спавачке ћелије и по оним структурама у које се највише поносите, у војсци и мурији, и ви не можете ни да претпоставите колико ти људи нама помажу са логистиком. Као што су сада помогли, са добављањем експлозива и детонатора".
Наводе да су поставили бомбе на 5 мјеста у Београду.
"Пластични експлозив, украден из Војске Србије, са тајмером, подешеним да експлодира у 18:15, данас у 18:15", пише у пријетећем мејлу.
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Како наводе, прва бомба негдје на Терминалу Т2 на Аеродрому Никола Тесла. Друга бомба на другом спрату Војномедицинске академије (ВМА) у Црнотравској улици, а преостале три у три редакције - "Информер", "Курир" и "Блиц".
Свуда су, наводе, поставили по "једну лијепу бомбу", са по 2 килограма Ц4 експлозива сваку, и са тајмером подешеним за 18:15 на данашњи дан.
На крају мејла наводе: "Смрт ћацијима, смрт СНС картелу, слобода Србији".
Тужилаштво упутило МУП захтјев да утврди ИП адресу са које су послате пријетње бомбама
Посебно одјељење за борбу против високотехолошког криминала Вишег јавног тужилаштва у Београду је, поводом поруке која је данас упућена на више мејл адреса, у којој се пријети активирањем наводно постављених бомби у Београду, упутило захтјев Управи за технику МУП РС да се хитно обрати компанији Гугл ради прибављања ИП адресе корисника налога са којег је упућена пријетећа порука.
Захтјев је дат у циљу идентификовања лица и процесуирања истог због постојања основа сумње на извршење кривичног дјела Изазивање панике и нереда, саопштено је из тог тужилаштва.
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Ово није први пут да је Блицу стигла пријетња бомбом, слично се догодило и у марту ове године.
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