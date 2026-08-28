У току противдиверзиони прегледи на УКЦ-у Српске

Аутор:АТВ редакција
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У току су противдиверзиони прегледи на Универзитетском клиничком центру Републике Српске након пријетњи бомбама које су данас стигле на мејлове МУП-а и више медија.
На терену је велики број полицајаца који прегледају собе и остале просторије.
Како је потврђено за АТВ, полицијски службеници врше стандардну процедуру прегледа соба с пацијентима, али није вршена евакуација.
Хроника
Језиви мејлови: Поставили смо бомбе у Бањалуци, напићемо вам се крви, четници
Подсјећамо, На мејлове институција Републике Српске и медија у послијеподневним сатима стигла је пријетећа порука у којој се тврди да су на више локација у Бањалуци постављене бомбе.
У мејлу који је, како се тврди, послала "Блокадерска осветничка ћелија", уз вријеђање и псовке Србима, наводи се да "су дошли да се напију крви".
"Добар дан Бања Луко, добар дан четничка багро, дошли смо крви да вам се напијемо. Ми смо Блокадерске Осветничке Ћелије, и дошли смо да вам донесемо макар мали дио патње и бола који је ваша геноцидна држава ширила свуда, на којем је и настала", наводи се у мејлу.
Хроника
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"Поставили смо неколико бомби, на неколико локација по вашој љубљеној Бањалуци, да вам донесемо макар мало смрти и патње коју ширите свуда и стално. Свака бомба садржи по 3 килограма ТАТП, познатијег као Сатанина Матер. Оно што ћете заслужено да осјетите. Двије бомбе смо поставили у УКЦ Република Српска на адреси Дванаест беба бб. Једна бомба има тајмер за 18:00 а друга за 18:20. Једну бомбу у болници на адреси Здраве Корде 1. Тајмер постављен такође за 18:00. Једну бомбу у канцеларијама Српске Радикалне Странке, на адреси Видовданска 53. Једну бомбу у Саборни Храм Христа Спаситеља на Тргу Српских Владара 3. И наравно, двије бомбе у легло зла, у канцеларије Српске Демократске Странке на адреси Јована Дучића 23а", додаје се у мејлу.
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