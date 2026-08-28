Лажним линковима скидао новац: Затражен притвор за ухапшеног због преваре

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Поступајући тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука након испитивања Д.К. (20) из Републике Словеније, затражио је одређивање притвора, због постојања основане сумње да је починио кривично дјело Компјутерска превара.
"Осумњичено лице је дана 02.07.2026.године, у намјери прибављања противправне имовинске користи са мобилног телефона послао СМС поруку оштећеном С.Ђ. Наведена порука садржавала је упуте за ажурирање апликација повезаних са банкарским услугама, чијим је коришћењем осумњичени неовлаштено извршио више трансакција новчаних средстава са рачуна оштећеног", саопштено је из ОЈТ Бањалука.
Притвор је затражен због постојања опасности од бјекства осумњиченог, те због постојања нарочитих околности које указују да ће осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке.
О приједлогу за одређивање мјере притвора одлучиће судија за претходни поступак Основног суда у Бања Луци.
Подсјећамо, држављанин Словеније Д.К. ухапшен је на основу потраге ПУ Градишка због сумње да је починио кривично дјело компјутерске преваре.
”Осумњиченом се на терет ставља да је путем порука оштећеном лицу слао линкове за апликацију повезаних са банкарским услугама, којом приликом је неовлашћено вршена трансакција новчаних средстава са његовог рачуна”, саопштила је ПУ Градишка.
АТВ незванично сазнаје да је Д.К. раније идентификован и како није био доступан истражним органима за њим је расписана потрага. На уласку у БиХ ухапсила га је Гранична полиција БиХ и предала ПУ Градишка која је за њим трагала.
”Након предузетих мјера и радњи осумњичени је предат у надлежност Окружном јавном тужилаштву Бањалука на даље поступање”, наводе у ПУ Градишка.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
47 мин1
Хроника
1 ч1
Хроника
1 ч5
Хроника
1 ч0
Најновије
Најчитаније
19
33
19
33
19
28
19
16
19
11
Тренутно на програму