Мушкарац (38) се јавио у Хитну због болова у прсима и високог притиска: Послат у чекаоницу, па преминуо

Аутор:АТВ редакција
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Лука Палатинуш (38) из Паловца у Међимурју изненада је преминуо у ноћи између 19. и 20. августа у Жупанијској болници Чаковец, након што је због болова у прсима и високог крвног притиска дошао на хитни пријем.
Његов отац Стјепан Палатинуш тврди да је Лука већ раније долазио због истих тегоба и пита се да ли је његов син довољно озбиљно схваћен.
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"Лука је на хитни пријем те ноћи дошао због високог притиска и болова у прсима. То је био његов трећи долазак због истог проблема. Сматрам да га нису довољно озбиљно схватили", рекао је Стјепан за портал еМеђимурје.
Према његовим ријечима, Лука је на хитни пријем стигао са супругом око 23 часа.
"Лука је био трећа генерација мушкараца с моје стране која је имала проблема с притиском. Ја сам имао висок притисак, мој отац је имао висок притисак, а и Лука", испричао је.
Отац тврди и да је Лука имао притисак око 200 и болове у прсима.
"Не знам, да сам ја љекар и да ми млад човјек дође с боловима у прсима и притиском 200, ја бих га озбиљно схватио", казао је.
Према његовим ријечима, док су чекали, Лука је супругу замолио да му донесе хладне воде.
"Када се вратила с водом, Луке више није било, а молио их је да га приме", испричао је отац.
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Из Жупанијске болнице Чаковец за 24сата наводе да је Лука Палатинуш на Обједињени хитни болнички пријем примљен 19. августа у 22.34 часа.
"Одмах по доласку пацијенту су узети анамнестички подаци с тегобама које је сам пацијент наводио. У складу с добијеним подацима пацијенту је додијељена трећа тријажна категорија", навели су из болнице.
Додају да је, упркос томе што му је додијељена трећа тријажна категорија, одмах прегледан, обрађен и медицински збринут.
"Одмах је извађена крв, измјерени притисак и пулс, урађен ЕКГ те је дата иницијална терапија", тврде из болнице.
Око 23.45 часова, након завршених лабораторијских налаза који су, према наводима болнице, били уредни, Лука је позван на контролни преглед.
Предложено му је поновно вађење крви за сат времена, након чега је упућен у чекаоницу.
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Новинари 24сата разговарали су с неколико љекара који нису били укључени у Лукино лијечење.
Они су указали на то да код пацијента који долази због болова у прсима и високог крвног притиска треба размотрити и могућност акутног срчаног догађаја.
Како објашњавају, срчани удар није увијек могуће искључити на основу првог лабораторијског налаза.
"Код срчаног удара важан је тропонин, биомаркер оштећења срчаног мишића, али његова вриједност не мора бити повишена одмах након настанка проблема. Зато се, зависно од времена почетка симптома и клиничке слике, раде поновљена мјерења након одређеног временског интервала", објаснили су љекари.
Додају да се само на основу једног уредног налаза не може са сигурношћу искључити срчани догађај, већ је потребно узети у обзир симптоме, ЕКГ, вриједности тропонина и друге податке.
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Друго питање на које указују љекари односи се на надзор пацијента.
Ако постоји сумња на озбиљан срчани проблем, посебно код особе која се жали на болове у прсима и има изразито висок крвни притисак, важно је пратити виталне параметре, попут притиска, пулса, засићености крви кисеоником и срчаног ритма.
"Срчани проблеми не морају завршити само постепеним погоршањем. Поремећај срчаног ритма може наступити нагло и довести до губитка свијести и срчаног застоја. Кључно је питање зашто пацијент није био под надзором, већ је послан у чекаоницу", рекао је један од љекара за 24сата.
Како објашњава, ако је пацијент прикључен на монитор, поремећај ритма или застој срца може бити регистрован одмах, што омогућава медицинском особљу да реагује без одлагања.
Из Жупанијске болнице Чаковец навели су да је до наглог погоршања Лукиног здравственог стања дошло око 00.20 часова.
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Медицинско особље покушало је да га спаси, али је, упркос реанимацији која је трајала 50 минута, преминуо.
Љекари с којима је разговарао 24сата, а који нису учествовали у његовом лијечењу, сматрају да околности случаја отварају питање да ли је пацијент требало да остане под непосредним медицинским надзором док је чекао даљу обраду.
Из болнице, с друге стране, истичу да је Лука одмах по доласку прегледан, обрађен и медицински збринут, те да су тадашњи лабораторијски налази били уредни, преноси 24сата.
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