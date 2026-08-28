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Кузмић: Српска и ресорно министарство посебно поносни када види да овакве објекте и породичне фарме

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 18:39

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Кузмић и Минић у Пелагићеву
Фото: Срна

Фирма "Агро-фарм" из Пелагићева је доказ да се у Републици Српској може градити породична производња, изјавила је данас министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Анђелка Кузмић након отварања новог производног објекта за тов пилића у овом предузећу.

Кузмићева је истакла да су Република Српска и ресорно министарство посебно поносни када види да овакве објекте и породичне фарме.

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"Прије 25 година почели су са 2.000 пилића, данас имају 360.000 само у турнусу. Могли смо да видимо нову механизацију, објекте са свим биосигурносним мјерама, што је изузетно важно", рекла је Кузмићева.

Истакла је да су они кооперанти "Перутнине Птуј", тако да производи из Републике Српске завршавају широм Европе и свијета.

Честитала је породици Андрић и захвалила што трају, опстају и показују да Република Српска има будућност.

Директор "Андрић-фарма" Предраг Андрић рекао је да су имали 320.000 пилића у једном турнусу, а да су отварањем новог објекта повећали на око 380.000 у турнусу.

"У децембру планирамо да пустимо још један објекат који ће имати капацитет од 55.000. Са овим објектом отварамо нови комплекс објеката за тов пилића, који ће бројати 600.000 пилића у турнусу, то јест 3.600.000 годишње кроз двије године. Вриједност инвестиције је 1.300.000 тренутно", појаснио је Андрић.

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(Срна)

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Тагови :

Анђелка Кузмић

Пелагићево

Министарство пољопривреде

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