Logo

Краљ преминуо у 35. години: Почео да влада још као дијете

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 17:34

Коментари:

0
Краљ преминуо у 35. години: Почео да влада још као дијете
Фото: Pixabay

Владар краљевине Торо у западној Уганди Ојо Њимба преминуо је данас у 35. години, саопштио је премијер.

Ојо је рођен 16. априла 1992. године. На пријесто је ступио 12. септембра 1995. године, са три године, након смрти оца Патрика Дејвида Метјуа Кабоја Олимеја Трећег.

Саво Минић

Економија

Минић отворио нови производни објекат за тов пилића у предузећу "Андрић-фарм"

У то вријеме Ојо је био најмлађи владајући монарх на свијету, а Савјет регената помагао му је у управљању краљевством све док није постао пунољетан.

Владао је готово 31 годину и био један од најистакнутијих традиционалних монарха Уганде. Иза себе је оставио насљедника, чије ће име бити објављено накнадно.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Уганда

преминуо краљ Уганде

Коментари (0)

Више из рубрике

Медији: Америка преокренула ситуацију у Ормуском мореузу у своју корист

Свијет

Медији: Америка преокренула ситуацију у Ормуском мореузу у своју корист

2 ч

0
Учионица

Свијет

Аустрија забрањује ношење мараме у школама за дјевојчице млађе од 14 година

3 ч

0
Предсједник Доналд Трамп маше док се укрцава у авион „Ер форс уан“ на аеродрому Морисонтаун, у недјељу, 16. августа 2026. године, у Морисонтауну, у Њу Џерсију.

Свијет

Доналд Трамп себе прогласио за највећег предсједника у историји САД-а

3 ч

0
Тајфун Саудел погодио источну обалу Кине

Свијет

Тајфун Саудел погодио источну обалу Кине

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

33

Мушкарац (38) се јавио у Хитну због болова у прсима и високог притиска: Послат у чекаоницу, па преминуо

19

33

Већа подршка обољелима од ријетких болести и њиховим породицама

19

28

Иран запријетио Барону Трампу, сину америчког предсједника

19

16

Суша узима данак у пољопривреди у Српској

19

11

Још једна жртва пожара у Омишу: Преминуо тешко повријеђени мушкарац

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима