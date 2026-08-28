Краљ преминуо у 35. години: Почео да влада још као дијете

Аутор:АТВ редакција
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Владар краљевине Торо у западној Уганди Ојо Њимба преминуо је данас у 35. години, саопштио је премијер.
Ојо је рођен 16. априла 1992. године. На пријесто је ступио 12. септембра 1995. године, са три године, након смрти оца Патрика Дејвида Метјуа Кабоја Олимеја Трећег.
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У то вријеме Ојо је био најмлађи владајући монарх на свијету, а Савјет регената помагао му је у управљању краљевством све док није постао пунољетан.
Владао је готово 31 годину и био један од најистакнутијих традиционалних монарха Уганде. Иза себе је оставио насљедника, чије ће име бити објављено накнадно.
(Срна)
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