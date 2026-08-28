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Медији: Америка преокренула ситуацију у Ормуском мореузу у своју корист

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 17:01

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Медији: Америка преокренула ситуацију у Ормуском мореузу у своју корист
Фото: Tanjug/AP/ISNA/Amirhosein Khorgooi

Амерички званичници су рекли да су Сједињене Државе у Ормуском мореузу преокренуле ситуацију у своју корист, што би могло довести до олакшања кризе и постизања бољег споразума са Техераном, објавио је "Аксиос".

Званичници су навели да је америчка војска постепено умањивала утицај Ирана над овим кључним пловним путем, те да је Техеран изгубио велики дио контроле над мореузом.

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"Амерички званичници вјерују да би то могао бити преломни тренутак у рату и донијети не само постепено олакшање свјетској економији, већ и бољи договор са Ираном", пише "Аксиос".

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је јуче за "Аксиос" да је пловни пут отворен за навигацију.

(Срна)

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Тагови :

Вашингтон

Америка

Иран

Ормуски мореуз

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