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Аустрија забрањује ношење мараме у школама за дјевојчице млађе од 14 година

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 15:56

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Учионица
Фото: Pexels

С почетком нове школске године у Аустрији на снагу ступају нова правила према којима ће дјевојчицама млађим од 14 година бити забрањено ношење марама које покривају главу у складу с исламском традицијом.

За поновљено кршење забране предвиђене су новчане казне од 150 до 800 евра.

Нова правила почеће се примјењивати 7. септембра, када школска година почиње у Бечу, Доњој Аустрији и Бургенланду, преноси аустријски "Стандард".

Забрана ће се односити на дјевојчице млађе од 14 година и примјењиваће се и у јавним и у приватним школама.

Предвиђени су одређени изузеци који се односе на школске догађаје и активности повезане са школом које се одржавају изван школских просторија, као и током школовања код куће.

Уколико ученица дође у школу с марамом, наставник ће је прво замолити да је скине. Ако то одбије учинити, у случај се укључује управа школе која ће обавити разговор с дјевојчицом и њеним родитељима.

У случају поновљеног кршења правила, школа ће о томе морати обавијестити регионалне просвјетне власти, након чега може бити покренут поступак за изрицање административне казне.

“На крају, могуће су казне између 150 и 800 еура и оне се могу изрицати више пута”, рекао је аустријски министар просвјете Кристоф Видеркер.

Нова правила предвиђају и другачији приступ ученицима након суспензије. Након четвородневне суспензије дјеца и млади више неће једноставно бити искључени из школе.

Умјесто тога, до десет сати седмично спроводиће учествујући у психосоцијалним програмима или пројектима у школи или изван ње, с циљем њихове реинтеграције.

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Тагови :

Школа

Аустрија

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