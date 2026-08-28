Аустрија забрањује ношење мараме у школама за дјевојчице млађе од 14 година

Аутор:АТВ редакција
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С почетком нове школске године у Аустрији на снагу ступају нова правила према којима ће дјевојчицама млађим од 14 година бити забрањено ношење марама које покривају главу у складу с исламском традицијом.
За поновљено кршење забране предвиђене су новчане казне од 150 до 800 евра.
Нова правила почеће се примјењивати 7. септембра, када школска година почиње у Бечу, Доњој Аустрији и Бургенланду, преноси аустријски "Стандард".
Забрана ће се односити на дјевојчице млађе од 14 година и примјењиваће се и у јавним и у приватним школама.
Предвиђени су одређени изузеци који се односе на школске догађаје и активности повезане са школом које се одржавају изван школских просторија, као и током школовања код куће.
Уколико ученица дође у школу с марамом, наставник ће је прво замолити да је скине. Ако то одбије учинити, у случај се укључује управа школе која ће обавити разговор с дјевојчицом и њеним родитељима.
У случају поновљеног кршења правила, школа ће о томе морати обавијестити регионалне просвјетне власти, након чега може бити покренут поступак за изрицање административне казне.
“На крају, могуће су казне између 150 и 800 еура и оне се могу изрицати више пута”, рекао је аустријски министар просвјете Кристоф Видеркер.
Нова правила предвиђају и другачији приступ ученицима након суспензије. Након четвородневне суспензије дјеца и млади више неће једноставно бити искључени из школе.
Умјесто тога, до десет сати седмично спроводиће учествујући у психосоцијалним програмима или пројектима у школи или изван ње, с циљем њихове реинтеграције.
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