Тајфун Саудел погодио источну обалу Кине

Аутор:АТВ редакција
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Тајфун Саудел је у петак ујутру погодио источну обалу Кине на двије локације, што је довело до евакуације становништва и обуставе жељезничког и трајектног саобраћаја од стране власти.
Тајфун је погодио град Тајџоу око 8 сати по локалном времену, а затим Венџоу сат времена касније, јавили су државни медији. То је трећи тајфун који је погодио провинцију Џеђанг ове године.
Очекује се да ће Саудел донијети обилне кише Џеђангу и Фуђијану, провинцији на југоисточној обали, са могућим обилним пљусковима, саопштила је новинска агенција Синхуа.
Како се тајфун креће у унутрашњост, могао би донијети обилне падавине и Хубеју, Гуангсију и Јунану.
#Breaking #Typhoon_Saudel is expected to bring rain, thunderstorms & gusty winds to Cambodia from today until Sunday. #Cambodia https://t.co/RYybomuJaI— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 28, 2026
📍Typhoon Saudel has JUST made landfall in #Zhejiang, #China
Before the storm hit, Chinese & foreign volunteers joined… pic.twitter.com/CwIRUYIdQB
Власти у Венџоуу наредиле су евакуацију више од 820.000 људи, док су они у Тајџоуу привремено обуставили путничке трајектне линије и објавили да је потребно евакуисати 52.000 људи, извијестио је CCTV.
Жељезнички оператер "Чајна Реилвеј Шангај Груп" привремено је обуставио услуге на неким линијама у Џеђангу у четвртак и петак, додао је CCTV.
Фуђијан је у четвртак прогласио ванредно стање због тајфуна, обуставио радове на приобалним пројектима и затворио 57 трајектних линија за путнике.
(Јутарњи)
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