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Тајфун Саудел погодио источну обалу Кине

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 14:40

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Тајфун Саудел погодио источну обалу Кине
Фото: Tanjug/AP/Achmad Ibrahim

Тајфун Саудел је у петак ујутру погодио источну обалу Кине на двије локације, што је довело до евакуације становништва и обуставе жељезничког и трајектног саобраћаја од стране власти.

Тајфун је погодио град Тајџоу око 8 сати по локалном времену, а затим Венџоу сат времена касније, јавили су државни медији. То је трећи тајфун који је погодио провинцију Џеђанг ове године.

Очекује се да ће Саудел донијети обилне кише Џеђангу и Фуђијану, провинцији на југоисточној обали, са могућим обилним пљусковима, саопштила је новинска агенција Синхуа.

Како се тајфун креће у унутрашњост, могао би донијети обилне падавине и Хубеју, Гуангсију и Јунану.

Власти у Венџоуу наредиле су евакуацију више од 820.000 људи, док су они у Тајџоуу привремено обуставили путничке трајектне линије и објавили да је потребно евакуисати 52.000 људи, извијестио је CCTV.

Жељезнички оператер "Чајна Реилвеј Шангај Груп" привремено је обуставио услуге на неким линијама у Џеђангу у четвртак и петак, додао је CCTV.

Фуђијан је у четвртак прогласио ванредно стање због тајфуна, обуставио радове на приобалним пројектима и затворио 57 трајектних линија за путнике.

(Јутарњи)

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Тагови :

Тајфун

Кина

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