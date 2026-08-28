Хаг: Одређен судија да води истрагу о смрти генерала Младића

Аутор:АТВ редакција
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Грасиела Гати Сантана, предсједница Међународног резидуалног механизма за кривичне трибунале, одредила је судију Иана Бономија да спроведе истрагу о околностима смрти генерала Ратка Младића.
Након обавјештења о смрти српског генерала, предсједница Механизма је, користећи своја овлашћења која има према Статуту, наредила "потпуну истрагу о околностима смрти господина Младића, додијеливши судији Иаину Бономију да спроведе истрагу".
У саопштењу објављеном на веб страници Механизма, предсједница Сантана моли да поменутом судији буде пружана свака помоћ и омогућен приступ свим документима, укључујући и оним поверљивим како би поступак био доведен до краја. Такође, она моли да је судија Бономи директно обавијести о налазима те истраге.
Генерал Ратко Младић преминуо је јуче у Притворској болници у Хагу, гдје је посљедњих мјесеци био прикован за кревет.
Механизам је, упркос гаранцијама Србије и Републике Српске, у више наврата одбио да генерала Младића пусти на лијечење у Србији, гдје би био у окружењу своје породице и гдје би му била пружена најбоља могућа здравствена њега.
Генерал Ратко Младић је био командант Главног штаба Војске Републике Српске, а хашки суд га је осудио на доживотни затвор.
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