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Кремљ: Преговарачки процес на паузи – руска војска напредује на фронту

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 11:44

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Министарство одбране Русије објавило је снимке удара ФАБ-500 и ФАБ-1500 по положајима Оружаних снага Украјине.
Фото: X / Sputnik

Разговор предсједника Русије Владимира Путина са лидером САД Доналдом Трампом засад није у плановима руског предсједника, изјавио је портпарол предсједника Руске Федерације Дмитриј Песков.

Такође, напоменуо је да Русија наставља да уништава војну инфраструктуру кијевског режима.

"Удари на Кијев се настављају. Настављају се систематски, циљано. Настављамо да уништавамо војну и паравојну инфраструктуру кијевског режима", нагласио је Песков.

Напоменуо је да Русија наставља Специјалну војну операцију, као и да је напредак на фронту је очигледан.

"И стручњаци савршено добро разумију шта ова динамика значи и какве су њене посљедице", подвукао је.

Портпарол Кремља је истакао да је питање преговора са Кијевом тренутно на паузи и да нема нових идеја у вези с тим.

Скренуо је пажњу на то да Кијев одлично зна захтјеве Русије за окончање сукоба.

"Украјинска страна одлично зна наше захтјеве. Мирним путем они не желе да о томе разговарају. Зато настављамо да обезбјеђујемо за нас такву позитивну динамику на фронту", нагласио је Песков.

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Тагови :

Украјина

Русија

Руска војна операција 2026

Кремљ

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