Апокалиптичне сцене у Француској, метеоролози упозоравају

Аутор:АТВ редакција
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Снажно невријеме погодило је у четвртак регион Париза, доносећи јаке ударе вјетра, обилне падавине и град.
Регион Ил-де-Франс, за који је издато наранџасто упозорење због грмљавинских олуја, суочио се са изузетно јаким временским непогодама касно поподне.
Невријеме је довело до бројних поремећаја жељезничког саобраћаја у овом региону, саопштила је национална жељезница СНЦФ, преноси БФМТВ.
🚨 ALERTE GÉNÉRALE ! — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) August 27, 2026
UN VIOLENT ORAGE ACCOMPAGNÉ D’UNE TEMPÊTE DE GRÊLE ET DE FORTES RAFALES DE VENT S’ABAT ACTUELLEMENT SUR L’ÎLE-DE-FRANCE 🤯
pic.twitter.com/TrP04qwobG
Олуја је довела до пада бројних стабала на жељезничку мрежу, па се очекују кашњења у трајању од 30 минута до сат и 40 минута, посебно за возове Интерситис који саобраћају на деоници између станица Париз-Остерлиц и Живизи, пренио је Фигаро.
Непогода је у департману Сена и Марна донијела град и изазвала жестоке ударе вјетра.
У месту Нанжи забиљежена је брзина ветра до 130 километара на сат.
Метеоролошка служба Метео-Франс објавила је да је у месту Мелен за 30 минута пало 25,8 литара кише по квадратном метру, док је у департману Сена-Сен-Дени, у Неји-сир-Марну, за само шест минута пало 15 литара кише по квадратном метру.
📹 A powerful storm has swept across parts of France, bringing severe hail and damaging conditions.— Kurdistan 24 English (@K24English) August 28, 2026
Footage captures large hailstones pounding a car with remarkable force as the storm moves through affected areas. pic.twitter.com/XTo5hoQD1t
Удари вјетра у мјесту Шевр достизали су чак 142 километра на сат.
У департману Вал де Марн невреме је такође погодило неколико градова, укључујући Иври-сир-Сен, Витри-сир-Сен и Ле-Е-ле-Роз.
Метео-Франс је објавио да ће се до вечери снажне грмљавинске олује, које су тренутно присутне између Оверње и јужне Бургундије, проширити ка региону Гранд-Ест, као и на пограничне департмане региона Окситанија.
Метеоролози су навели да ће током ноћи, олује стићи до планина Јура, равница департмана Ен и региона Лиона, прерастајући у грмљавинске олује које ће потрајати до раних јутарњих сати.
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