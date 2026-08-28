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Апокалиптичне сцене у Француској, метеоролози упозоравају

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 10:28

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Гром је атмосферско пражњење (муња) између облака и земљине површине
Фото: pexels/Luis Lima

Снажно невријеме погодило је у четвртак регион Париза, доносећи јаке ударе вјетра, обилне падавине и град.

Регион Ил-де-Франс, за који је издато наранџасто упозорење због грмљавинских олуја, суочио се са изузетно јаким временским непогодама касно поподне.

Невријеме је довело до бројних поремећаја жељезничког саобраћаја у овом региону, саопштила је национална жељезница СНЦФ, преноси БФМТВ.

Олуја је довела до пада бројних стабала на жељезничку мрежу, па се очекују кашњења у трајању од 30 минута до сат и 40 минута, посебно за возове Интерситис који саобраћају на деоници између станица Париз-Остерлиц и Живизи, пренио је Фигаро.

Непогода је у департману Сена и Марна донијела град и изазвала жестоке ударе вјетра.

У месту Нанжи забиљежена је брзина ветра до 130 километара на сат.

Метеоролошка служба Метео-Франс објавила је да је у месту Мелен за 30 минута пало 25,8 литара кише по квадратном метру, док је у департману Сена-Сен-Дени, у Неји-сир-Марну, за само шест минута пало 15 литара кише по квадратном метру.

Удари вјетра у мјесту Шевр достизали су чак 142 километра на сат.

У департману Вал де Марн невреме је такође погодило неколико градова, укључујући Иври-сир-Сен, Витри-сир-Сен и Ле-Е-ле-Роз.

Метео-Франс је објавио да ће се до вечери снажне грмљавинске олује, које су тренутно присутне између Оверње и јужне Бургундије, проширити ка региону Гранд-Ест, као и на пограничне департмане региона Окситанија.

Метеоролози су навели да ће током ноћи, олује стићи до планина Јура, равница департмана Ен и региона Лиона, прерастајући у грмљавинске олује које ће потрајати до раних јутарњих сати.

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Тагови :

невријеме

Француска

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