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Спасено преко 3.200 људи у Непалу

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 11:08

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Повријеђена особа спасена у бујичним поплавама превезена је у болницу у округу Нувакот у Непалу, у петак, 28. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/(AP Photo/Rajesh Kumar Singh

Непалске спасилачке службе спасиле су током поплава 3.253 људи, јавио је новински портал "Ратопати", позивајући се на портпарола Владе Непала Сасмита Покарела.

У спасилачким операцијама кориштено је 15 хеликоптера, а четири хеликоптера доставила су храну и друге потрепштине становништву поплављеног подручја, јавља РИА Новости.

У поплавама у Непалу погинуло је 475 људи, а стотине њих се и даље воде као нестале.

Власти кинеске аутономне покрајине Тибета пријавиле су пет смртних случајева, уз 558 несталих, јавио је Ројтерс.

Поплаве је изазвало обрушавање стијена и покретање клизишта. Према појединим изворима, узрок поплава могао би бити и земљотрес, који се догодио након обрушавања стијена и земље у ријеку.

У поплављеном подручју створило се језеро, које је данас почело да се излива, преноси Срна.

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Катастрофа у Непалу

спасавање

евакуација

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