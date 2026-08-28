Спасено преко 3.200 људи у Непалу

Аутор:АТВ редакција
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Непалске спасилачке службе спасиле су током поплава 3.253 људи, јавио је новински портал "Ратопати", позивајући се на портпарола Владе Непала Сасмита Покарела.
У спасилачким операцијама кориштено је 15 хеликоптера, а четири хеликоптера доставила су храну и друге потрепштине становништву поплављеног подручја, јавља РИА Новости.
У поплавама у Непалу погинуло је 475 људи, а стотине њих се и даље воде као нестале.
Власти кинеске аутономне покрајине Тибета пријавиле су пет смртних случајева, уз 558 несталих, јавио је Ројтерс.
Поплаве је изазвало обрушавање стијена и покретање клизишта. Према појединим изворима, узрок поплава могао би бити и земљотрес, који се догодио након обрушавања стијена и земље у ријеку.
У поплављеном подручју створило се језеро, које је данас почело да се излива, преноси Срна.
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