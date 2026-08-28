Одустали од потпуне забране: Ево шта ЕУ сада планира за дјецу

Аутор:АТВ редакција
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Европска комисија одустала је од плана да се дјеци потпуно забрани кориштење друштвених мрежа и планира да дозволи млађима од 13 година да им приступе уз пристанак родитеља, јавио је лист "Политико", позивајући се на двоје неименованих званичника који раде на приједлогу закона.
У извјештају се наводи да је потез Комисије услиједио због правних питања и несугласица између чланица ЕУ.
"Одгађање тога када малољетници могу да приступе друштвеним мрежама и флексибилност за родитеље који одаберу другачије биће корисни и компатибилни са основним правима", навео је један од званичника.
Међу чланицама ЕУ нема сагласности у вези са старосном границом за кориштење друштвених мрежа, и варира од 13 до 16 година старости, преноси Срна
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