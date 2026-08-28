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Одустали од потпуне забране: Ево шта ЕУ сада планира за дјецу

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 11:38

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Друштвена мрежа је врста интернет сервиса, која се најчешће јавља у облику платформе, прозора или веб странице .
Фото: pexels/Brian Jiz

Европска комисија одустала је од плана да се дјеци потпуно забрани кориштење друштвених мрежа и планира да дозволи млађима од 13 година да им приступе уз пристанак родитеља, јавио је лист "Политико", позивајући се на двоје неименованих званичника који раде на приједлогу закона.

У извјештају се наводи да је потез Комисије услиједио због правних питања и несугласица између чланица ЕУ.

"Одгађање тога када малољетници могу да приступе друштвеним мрежама и флексибилност за родитеље који одаберу другачије биће корисни и компатибилни са основним правима", навео је један од званичника.

Међу чланицама ЕУ нема сагласности у вези са старосном границом за кориштење друштвених мрежа, и варира од 13 до 16 година старости, преноси Срна

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Тагови :

Европска комисија

друштвене мреже

Брисел

Дјеца

малољетник

промјене

закон

забрана

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