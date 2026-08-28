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Залихе сардина пале на историјски минимум

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 12:22

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Риба сардина у конзерви.
Фото: Karen Laårk Boshoff/Pexels

Хрватска припрема мјере за значајно смањење риболова сардина у Јадрану након што је нова процјена показала да су залихе пале на историјски ниске нивое.

Према приједлогу који је представило Министарство пољопривреде, шумарства и рибарства, број риболовних дана доступних рибарима пливарицама који лове сардине у риболовној зони А смањио би се са 20 на само пет дана мјесечно за свако одобрење, до почетка зимске забране риболова.

Мјера има за циљ успорити исцрпљивање залиха сардина и подржати дугорочно очување популација сардина и инћуна у Јадрану.

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Према најновијој процјени коју је навело Министарство, биомаса сардина пала је на хисторијски ниске нивое, док је смртност риболова тренутно 2,39 пута већа од жељеног нивоа. Предложена ограничења сада се подносе на јавну расправу. Њихов коначни облик зависиће о исходу тог процеса.

Мјера за сардине дио је ширег пакета приједлога за пољопривредну и прехрамбену производњу које је представио министар пољопривреде Давид Влајчић.

Влада такође предлаже повећану финансијску подршку за производњу шећерне репе. Годишња подршка за 2026. и 2027. годину порасла би са 1,3 милиона еура на 2 милиона еура, док би се повећала и плаћања по хектару.

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Хрватска очекује да ће се узгој шећерне репе ове године повећати за око 5%, у супротности с очекиваним падом од 12-13% у цијелој Европској унији.

Планиран је додатни програм од 100.000 еура за подршку произвођачима који траже статус заштићеног географског или традиционалног прехрамбеног производа. Приједлози ће сада ући у јавну расправу прије него што се било какве мјере формално усвоје, пише Индикатор.ба.

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Таг :

сардина

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