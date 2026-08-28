Ћурић о пожарима: Огромна еколошка штета, на срећу нема људских жртава

Аутор:АТВ редакција
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Пожари на подручју Требиња и даље су активни, а ватрогасци, припадници спасилачких служби, мјештани и припадници МУП-а Републике Српске те Оружаних снага БиХ даноноћно се боре са ватреном стихијом на изузетно неприступачном терену.
Градоначелник Мирко Ћурић истиче да, упркос великој еколошкој штети и исцрпљености људства, за сада нема повријеђених нити материјалне штете на објектима становништва.
„Имали смо краћу паузу, али као што смо сви могли видјети, у посљедњих мјесец, па двадесет дана сигурно, боре се наши ватрогасци са пожарима. Да ли је у питању Требиње или околина, мање је важно, важно је то да је за њих све веома исцрпно. Од јутрос пожар гаси хеликоптер Оружаних снага, а у току дана очекујемо да стигне и хеликоптер Министарства унутрашњих послова Републике Српске“, рекао је градоначелник Требиња Мирко Ћурић.
Требиње на располагању у акцији гашења ватрене стихије има и 20 војника Оружаних снага БиХ, како наводи градоначелник Требиња те наглашавајући присуство као и активности свих расположивих служби са подручја Требиња.
„Наравно и мјештани. Сви су укључени даноноћно. Синоћ смо имали тешке тренутке, баш код изворишта Врело Око, такође тешки тренуци гдје смо се борили да ватра не пређе изнад града у борову шуму. Пресјецали су ту наши припадници спасилачких јединица“, рекао је Ћурић.
Како наводи градоначелник Требиња, пожар у мјесту Зупци је и даље активан као и у селу Коњско гдје требињски ватрогасци покушавају да одбране поменуте дијелове како ватра не би захватила борову шуму и прешла у правцу Бијеле Горе.
„Изразито неприступачан терен. Буквално се провлаче кроз пјешачке стазе или како их неко зове козје стазе. У сваком случају јако неприступачно, користе чак и чатрње које су ту већ дуги низ година. Када дође до нестанка струје, нестаје и мобилне телефоније па користе мотороле, много отежавајућих околности“, наводи Ћурић.
Оно што је најважније, како истиче Ћурковић јесте чињеница да у овом тренутку нема материјалних и оних најдрагоцјенијих губитака, а то су људски животи.
„Нема разлога ни за панику, али бих свакако искористио прилику још једном ево да позовем све суграђане да се укључе. Прије неких пола сата смо имали нови пожар, управо на депонији. Шта се десило? Шта је узрок? Све је то мање важно, оно што је важно јесте да је Комунално предузеће успјело то да санира на брзину“, рекао је Ћурић.
Град Требиње је у контакту са Цивилном заштитом Републике Српске, гдје цјелокупна координација, организација хеликоптера, као и друге активности на сузбијању пожара, раде уз њихову помоћ.
„Упутили смо захтјев за подршку, што се тиче набавке и одређене опреме. Имамо обећања и нема разлога за сумњу. За овај пожар конкретно сада имали смо подршку Љубиња, Билеће, из Херцег Новог, а ево сад вјероватно ћемо и са Никшићем ступити у контакт да дође и једна њихова цистерна јер имамо проблем, а који се односи на снабдијевање људи питком водом. Овдје мислим на оне људе који имају значајан број стоке и у озбиљном су проблему“, рекао је Ћурић.
Огромна је еколошка штета те је непроцјењива у овом тренутку, како каже Ћурић. Оно што их чини оптимистичним јесте чињеница да нема изгубљених људских ћивота те није причињена материјална штета на објектима становништва.
„Није лако ни функционисати. Као што можете видјети, ни ми тренутно на 35 степени, гдје је прилично чисто и скоро па да ништа не радимо, уз дужно поштовање свему што чинимо, замислите, како је њима са 25 литар воде на леђима и са тим силним температурама, није им ни мало лако. Хвала им свима, то је и њихов и наш посао заједнички, али се све то може ријешити уколико од почетка сви будемо мало одговорнији“, поручује Ћурковић.
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