Спријечен покушај бјекства оптуженика из Бијељине

Аутор:АТВ редакција
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Судска полиција Републике Српске спријечила је покушај бјекства Славка К. из Бијељине који је савладан и ухапшен након што је одбио да се одазове на суђење по оптужници за тешку крађу.
Оптуженика су, уз употребу силе и лисица, савладали полицијски службеници Окружног центра Судске полиције Бијељина.
”Полицијски службеници су јуче око 6.15 часова поступали по наредби за довођење оптуженог С.К ради присуства главном претресу у кривичном предмету због кривичног дјела тешка крађа. Након што је пронађен у породичној кући, С.К. је одбио да пође са патролом полиције”, саопштила је Судска полиција.
Додају да се Бијељинац оглушио на упозорење, а потом и наређење полицијских службеника, након чега је покушао бјекство.
”Полицијски службеници спријечили су покушај бјекства С.К. који је наставио са пружањем активног отпора, те је савладан употребом средстава принуде и доведен у службене просторије Окружног центра Судске полиције Бијељина”, наводи се у саопштењу.
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