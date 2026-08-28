Лажним линковима ”скидао” новац с рачуна: Словенац ухапшен због преваре

Аутор:АТВ редакција
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Држављанин Словеније Д.К. ухапшен је на основу потраге ПУ Градишка због сумње да је починио кривично дјело компјутерске преваре.
”Осумњиченом се на терет ставља да је путем порука оштећеном лицу слао линкове за апликацију повезаних са банкарским услугама, којом приликом је неовлашћено вршена трансакција новчаних средстава са његовог рачуна”, саопштила је ПУ Градишка.
Незванично сазнајемо да је Д.К. раније идентификован и како није био доступан истражним органима за њим је расписана потрага. На уласку у БиХ ухапсила га је Гранична полиција БиХ и предала ПУ Градишка која је за њим трагала.
”Након предузетих мјера и радњи осумњичени је предат у надлежност Окружном јавном тужилаштву Бањалука на даље поступање”, наводе у ПУ Градишка.
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