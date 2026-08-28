Logo

Лажним линковима ”скидао” новац с рачуна: Словенац ухапшен због преваре

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 12:28

Коментари:

0
Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Фото: Pexels/Kindel Media

Држављанин Словеније Д.К. ухапшен је на основу потраге ПУ Градишка због сумње да је починио кривично дјело компјутерске преваре.

”Осумњиченом се на терет ставља да је путем порука оштећеном лицу слао линкове за апликацију повезаних са банкарским услугама, којом приликом је неовлашћено вршена трансакција новчаних средстава са његовог рачуна”, саопштила је ПУ Градишка.

Незванично сазнајемо да је Д.К. раније идентификован и како није био доступан истражним органима за њим је расписана потрага. На уласку у БиХ ухапсила га је Гранична полиција БиХ и предала ПУ Градишка која је за њим трагала.

”Након предузетих мјера и радњи осумњичени је предат у надлежност Окружном јавном тужилаштву Бањалука на даље поступање”, наводе у ПУ Градишка.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

превара

хапшење

ПУ Градишка

компјутерска превара

Коментари (0)

Више из рубрике

Туча на традиционалном збору на Озрену: Ухапшене три особе, повријеђена два полицајца

Хроника

Туча на традиционалном збору на Озрену: Ухапшене три особе, повријеђена два полицајца

3 ч

1
Акција Калибар одузете пушке

Хроника

Акција ”Калибар”: Одузете пушке и муниција, под истрагом браћа из Лакташа

3 ч

0
ПОГИНУЛА ДВА РАДНИКА: Трагедија на градилишту аутопута код Зенице

Хроника

ПОГИНУЛА ДВА РАДНИКА: Трагедија на градилишту аутопута код Зенице

3 ч

0
Тешка несрећа у БиХ: Судар аута и аутобуса, 10 повријеђених

Хроника

Тешка несрећа у БиХ: Судар аута и аутобуса, 10 повријеђених

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

09

На помолу промјена времена

15

05

Порука надлежнима у Бањалуци: Ријешите то већ једном

15

04

Које грожђе је најздравије: Разлика није само у боји

15

00

Пчелари, опрез: Креће запрашивање комараца у Бањалуци

14

53

Вучић: Хаг је хтио да Младић умре иза решетака

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима