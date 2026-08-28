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ПОГИНУЛА ДВА РАДНИКА: Трагедија на градилишту аутопута код Зенице

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 11:33

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ПОГИНУЛА ДВА РАДНИКА: Трагедија на градилишту аутопута код Зенице
Фото: JP Autoceste FBiH

У тешкој несрећи на градилишту аутопута А1 код Зенице погинула су два радника, а трећи је превезен у Кантоналну болницу Зеница.

Трагичну информацију је за портал Радиосарајево.ба потврдила Лејла Екиновић, портпарол Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона.

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"Несрећа се догодила приликом извођења радова. Два лица смртно страдала на мјесту несреће, а треће је превезено у Кантоналну болницу Зеница", казала нам је Екиновић.

Овај портал пише и да је формирана увиђајна екипа Сектора крим-полиције, те је обавијештен тужилац. Потврђено је и да су страдали радници држављани Босне и Херцеговине.

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Тагови :

Зеница

несрећа

радник

погибија

Аутопут

ФБиХ

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