Тешка несрећа у БиХ: Судар аута и аутобуса, 10 повријеђених

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Десет особа, од којих двоје теже, повријеђено је у судару аутобуса и аутомобила на магистралном путу у мјесту Бехреми код Сребреника, саопштено је данас из Управе полиције МУП-а Тузланског кантона.
Теже су повријеђени путница из аутобуса М.М. (68) и возач аутомобила “пежо” С.Ј. (55) из Сребреника, који је задржан на даљем лијечењу у Универзитетском клиничком центру Тузла.
Хроника
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Лакше су повријеђени возач аутобуса С.С. (50), те путници из аутобуса Х.М. (48), Х.С. (62), А.М. (53) и М.Д. (51), док су повреде о чијој се тежини љекари нису изјаснили задобили путници из аутобуса Р.В. (43), С.О. (60) и Џ.Х. (76), сви из Сребреника.
Полиција је извршила увиђај и предузима потрбне радње у вези ове јучерашње саобраћајне несреће.
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