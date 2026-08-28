"Низ активности с циљем подршке породице, најзначајнија - повећање материнског додатка"

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је поносан на то што је удвостручени матерински додатак директно унаприједио квалитет живота близу 4.000 породица у Републици Српској.
Поводом кампање "Српска те воли" у оквиру које Кабинет предсједника Републике представља права и мјере које данас чине систем подршке породици у Републици Српској, Минић је изјавио Срни да је Влада предузела низ активности на директној подршци породици, те да се, као једно од најзначајнијих, издваја недавно повећање материнског додатка.
"Од јуна ове године, ово право увећано је за 84 одсто, односно са 406 на 746 КМ. Ово је највеће увећање овог права откад је и уведено. Иако је ријеч о значајном финансијском издвајању, будући да подразумијева додатних осам милиона КМ до краја године, дубоко сам увјерен да то није трошак, нити само још једна буџетска ставка, него инвестиција у будућност Српске", нагласио је Минић.
Према његовим ријечима, право на ову накнаду остварују све незапослене породиље у трајању од годину дана, док оне са трећим дјететом или близанцима ову накнаду примају годину и по дана.
"Поред тога, настављамо са снажном подршком вишечланим породицама, у увјерењу да мајке, које су се одлучиле да тај одважан корак, заслужују посебну пажњу друштва. Из тог разлога, накнаде за незапослене мајке са четворо и више дјеце подигнуте су на 800 КМ, а у времену пред нама, радићемо на додатном унапређењу њиховог положаја", истакао је Минић.
Он је подсјетио да је Република Српска увела ово право 2023. године, те да је по томе јединствена у региону с обзиром да ниједна земља у окружења нема овакву врсту стимулације за вишечлане породице, преноси Срна.
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