Logo

''Кочићева ријеч и данас живи у Крајини и Републици Српској''

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 21:24

Коментари:

1
''Кочићева ријеч и данас живи у Крајини и Републици Српској''

Предсједник Милорад Додик изјавио је да је Петар Кочић био глас српског крајишког човјека и да његова ријеч и данас живи у Крајини и Републици Српској.

"Петар Кочић је био много више од књижевника. Био је глас српског крајишког човјека и народни трибун који је разумио његове муке, бранио његово достојанство и борио се за његову слободу", навео је Додик на Иксу.

Напоменуо је да је вечерас у Бањалуци отворен 61. Кочићев збор, посвећен великом српском књижевнику и народном трибуну Петру Кочићу.

Отварању су присуствовали Додик, премијер Саво Минић, министар унутрапњих послова Жељко Будимир, министар просвјете и културе Боривој Голубовић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Петар Кочић

Милорад Додик

Кочићев збор

61. Кочићев збор

Коментари (1)

Више из рубрике

Саво Минић запалио свијеће за покој душе генералу Младићу

Република Српска

Саво Минић запалио свијеће за покој душе генералу Младићу

3 ч

2
Помен генералу Ратку Младићу у Храму Христа Спаситеља

Република Српска

Помен генералу Ратку Младићу у Храму Христа Спаситеља

3 ч

7
предсједник Републике Српске

Република Српска

Огласио се предсједник Републике Српске о смрти Ратка Младића

4 ч

3
Жељко Будимир

Република Српска

Будимир: Генерал Младић - симбол борбе српског народа за слободу

4 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

23

21

Мариновић након великог успјеха: Капа до пода

23

06

Жељка Цвијановић честитала Борцу пласман у Лигу конференција

23

01

Зељковић: Вечерас је остварен велики успјех, ово је поклон нашим навијачима

22

49

Минић честитао побједу бањалучком Борцу

22

47

Додик на терену играчима честитао играчима Борца пласман у Европу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима