Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик изјавио је да је Петар Кочић био глас српског крајишког човјека и да његова ријеч и данас живи у Крајини и Републици Српској.
"Петар Кочић је био много више од књижевника. Био је глас српског крајишког човјека и народни трибун који је разумио његове муке, бранио његово достојанство и борио се за његову слободу", навео је Додик на Иксу.
Напоменуо је да је вечерас у Бањалуци отворен 61. Кочићев збор, посвећен великом српском књижевнику и народном трибуну Петру Кочићу.
Отварању су присуствовали Додик, премијер Саво Минић, министар унутрапњих послова Жељко Будимир, министар просвјете и културе Боривој Голубовић.
Петар Кочић је био много више од књижевника. Био је глас српског крајишког човјека и народни трибун који је разумио његове муке, бранио његово достојанство и борио се за његову слободу. Кочићева ријеч и данас живи у Крајини и Републици Српској.— Милорад Додик (@MiloradDodik) August 27, 2026
Вечерас је у Бањалуци отворен 61.… pic.twitter.com/kgiIhIjvV9
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