Будимир: Генерал Младић - симбол борбе српског народа за слободу

Аутор:АТВ редакција
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Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир рекао је да је са великом тугом примио вијест о смрти генерала Ратка Младића, начелника Главног штаба Војске Републике Српске, истичући да је генерал Младић симбол борбе српског народа за слободу у Одбрамбено-отаџбинском рату.
"Официр који је у најтежем времену преузео одговорност и командовао ВРС која је кроз дугу и тешку борбу створила Републику Српску. Генерал Младић остаје дубоко уписан у историју Републике Српске и сјећање српског народа. Његово је име нераскидиво везано за стварање и одбрану Републике Српске", изјавио је Будимир за Срну.
Генералов одлазак је, истакао је Будимир, велики губитак за његову породицу, саборце и све оне који су га поштовали.
"Породици генерала Младића упућујем најдубље саучешће, уз поруку да ће сјећање на њега и његову улогу у стварању Републике Српске остати трајно у народу. Нека му је вјечна слава и хвала", нагласио је министар Будимир.
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