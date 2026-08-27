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Лото 5 резултати у 68. колу: Ово су бројеви вриједни 420 хиљада марака

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 20:13

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Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија
Фото: ATV

Извучени су бројеви у 68. колу игре Лото 5 која је некоме могла да донесе чак 420 хиљада конвертибилних марака.

Нико од играча није уплатио добитну комбинацију која је у овом колу гласила - 32, 17, 2, 25 и 13. Додатни број био је 2.

Није било добитника главне премије ни у игри Џокер.

Џокер број гласио је - 570032. Упркос томе што премија од 120.000 КМ није извучена, неки играчи погодили су Џокер 5 и Џокер 4, који донесе такође лијепе новчане награде.

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Тагови :

Лото 5

Лото 5 извлачење

Лото 5 резултати

Лото

Лото Џокер

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