Лото 5 резултати у 68. колу: Ово су бројеви вриједни 420 хиљада марака

Аутор:АТВ редакција
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Извучени су бројеви у 68. колу игре Лото 5 која је некоме могла да донесе чак 420 хиљада конвертибилних марака.
Нико од играча није уплатио добитну комбинацију која је у овом колу гласила - 32, 17, 2, 25 и 13. Додатни број био је 2.
Није било добитника главне премије ни у игри Џокер.
Џокер број гласио је - 570032. Упркос томе што премија од 120.000 КМ није извучена, неки играчи погодили су Џокер 5 и Џокер 4, који донесе такође лијепе новчане награде.
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