Теолог упозорио родитеље: Скините црвени конац са бебине руке, заштита долази од Бога

Аутор:АТВ редакција
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Црвени кончић везан око бебине руке једна је од оних традиција које се преносе из генерације у генерацију. Многи родитељи га стављају својим бебама готово по аутоматизму, вјерујући да их тако чувају од урока, лоших погледа и негативне енергије.
Обичај је толико распрострањен да се често и не поставља питање одакле потиче и какво значење заиста има.
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Ипак, када се црвени конац посматра из угла хришћанства и учења Цркве, одговор је другачији. Теолог и вјероучитељ Александар Ђурђевић указао је да овај обичај нема упориште у хришћанској вјери и да се вјеровање у његову заштитну моћ сматра сујеверјем.
У народним обичајима црвени конац најчешће се повезује са заштитом од урока. Посебно се везује бебама око ручног зглоба, јер се вјерује да најмлађе треба додатно заштитити од туђих погледа и лоше енергије.
Црвена боја се у различитим културама кроз историју повезивала са заштитом, снагом и одбијањем негативних утицаја. Због тога је обичај опстао и данас, па се црвени кончић може видјети на рукама многих беба.
Међутим, чињеница да је неки обичај дуго присутан у народу не значи аутоматски да је дио црквеног учења.
Александар Ђурђевић наглашава да црвени конац нема везе са Богом нити са Црквом.
"Народно вјеровање каже да црвени конац штити дијете од урока, одбија зле погледе и лошу енергију, и једноставно чува здравље бебе. Међутим, он нема никакве везе са Богом и црквом. Да има везе са црквом, продавао би се у цркви", навео је теолог.
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Према његовом објашњењу, проблем настаје када се кончићу приписује моћ да штити дијете. Тада он више није само традиционални детаљ, већ поприма улогу амајлије, што се не уклапа у хришћанско учење.
Ђурђевић сматра да вјерници не би требало да траже духовну заштиту у предметима и амајлијама, већ у вјери и молитви.
"Он нас не штити и не добијамо никакву духовну заштиту када га носимо, односно када га беба носи. Какве он везе има са животом? Зашто је уопште црвене боје? Зашто није жути или зелени конац? Заштита не долази од конца, него долази од Бога", рекао је.
Он је додао да је ослањање на амајлију у супротности са хришћанством и позвао родитеље да се, умјесто народних вјеровања, окрену молитви за своје дијете.
Црвени конац је добар примјер како се народни обичаји могу временом толико укоријенити да људи почну да их поистовећују са религијом. Иако га многи стављају бебама из најбоље намјере и жеље да их заштите, према тумачењу теолога, сам конац нема никакву духовну моћ.
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Ђурђевић зато савјетује родитељима да се, уколико имају недоумице око обичаја и њиховог односа према вјери, обрате свом свештенику.
"Молите се за своје дијете и не слушајте бабе, стрине, тетке, маме, већ правац по маказе и исијеците тај кончић са бебине руке. Вјерујем да нико од њих нема злу намјеру, али ако нешто не знате, обратите се свом свештенику и он ће вам све објаснити", закључио је.
Важно је, дакле, разликовати оно што припада народној традицији од онога што представља званично вјерско учење. Црвени конац може бити дио обичаја који се преноси кроз породице, али према ставу овог теолога, не треба му приписивати моћ заштите дјетета нити га посматрати као амајлију.
(Она.рс)
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