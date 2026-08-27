Сутра је Велика Госпојина: Ово вечерас обавезно урадите, а 4 ствари доносе несрећу

Аутор:АТВ редакција
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Госпојински пост полако улази у своју завршницу, а пред нама су посљедњи дани овог строго поштованог вишедневног поста. Сутра ћемо обиљежити један од највећих хришћанских празника, Успење Пресвете Богородице, у народу познато као Велика Госпојина.
Посљедњи дан Госпојинског поста је петак, те је што се хране тиче, према црквеном календару, дозвољено јести рибу. Можете спремити комплетан и лијеп оброк са рибом и поврћем који ће бити и свечан и укусан.
Када је ријеч о народним вјеровањима и обичајима везаним за Велику Госпојину, постоји неколико ствари које је неопходно урадити. Такође, постоје четири ствари које, по народним вјеровањима, никако не бисте смјели да радите.
1. Појачајте молитву
Посљедњи дани траже да се мисли очисте, а душа припреми кроз праштање и унутрашњи мир, па молитву посебно појачајте вечерас.
2. Спремите кућу за празник
Према старом вјеровању, дом треба детаљно поспремити пред Велику Госпојину, јер чистоћа простора доноси благостање и слогу у породицу.
3. Припремите се за причест
Многи вјерници настоје да у овој завршној седмици обаве исповијест како би спремни дочекали празнично јутро.
4. Посветите пажњу породици и традицији
Пошто се Велика Госпојина сматра великим женским празником, жене и мајке би требало да ових дана пронађу преко потребан мир и предах од тешких физичких послова.
1. Забрањене су свађе и тешке ријечи
Вјерује се да пост губи сваки смисао уколико човјек ових дана гаји бијес, гњев или се са било ким расправља.
2. Избјегавајте тешке пољске радове
На саму Велику Госпојину, али и у завршним данима пред празник, у многим крајевима се избјегавају велики пољопривредни радови, попут кошења и жетве, из поштовања према Богородици, заштитници ратара.
3. Без хватања кривина
Народно предање опомиње да се не „хватају кривине“. Избјегавање мрсне хране уз истовремено чињење лоших дјела поништава духовни труд. Такође, упозорава се на претјеривање и преједање, јер пост није изгладњивање, већ мјера у свему.
4. Не позајмљујте новац и не улазите у конфликте
Вјерује се да се пред велике празнике не враћају дугови уз зле мисли и да се не отварају нове свађе око материјалних ствари.
Искористите ове дане преостале до празника да у миру, слози и молитви дочекате Велику Госпојину и да је радосног срца прославите.
(Курир)
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