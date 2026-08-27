"Тенис Европа" Турнир Улази У Завршницу: Младе наде у борби за трофеје у Бањалуци

Аутор:Никола Лучић
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Талентовани тенисери стигли су у Бањалука. Такмиче се на турниру Тенис Европа.
У Бањалуку су и ове године пристигли млади тенисери и тенисерке који се на шестом по реду "Тенис Европа" турниру боре за што боље резултате.
Домаћи терен брани Лана Косић која је у неизвјесном мечу против Ање Асовић ипак остала без полуфинала.
У полуфиналу је и Леа Бертос. По узору на брата Ренеа који зна како се освајају трофеји у Бањалуци нада се позитивном исходу.
Ништа мање занимљиво није ни у мушкој конкуренцији, у којој се води велика борба у синглу и дублу.
"Овдје сам двије седмице и имао сам сјајно искуство, доста сјајних мечева. Организација је на највишем нивоу, терени су одлични", каже Максим Сокол.
"Сјајно такмичење у посљедње двије седмице. Прошле сам играо сингл, а ове смо Максим и ја догурали до полуфинала дублова. Терени су добри и организација је сјајна", рекао је Николас Агире.
У години прославе 40. рођендана домаћини из Тениског клуба Младост испит су положили са највишом оцјеном. Велики јубилеј обиљежен је садржајним тениским љетом.
Петак на теренима у Парку Младен Стојановић доноси полуфинала у синглу и финала у дубл конкуренцији. Финални дан у сингловима на програму је у суботу.
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