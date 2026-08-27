Кћерка чувеног политичара извршила самоубиство!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Кћерка бившег румунског политичара Казимира Јонескуа Викторија (22) пронађена је мртва на фарми у општини Мушатешти, у округу Арђеш, гдје је неколико дана боравила код пријатеља.
Викторија је тамо стигла 21. августа, а посљедњи пут је виђена у уторак увече, око 21 сат. У сриједу ујутру пронашла ју је особа код које је боравила, која је одмах обавестила полицију, пише "Обсерватор Њуз".
Градови и општине
У Палама могућ пад притиска и повремени нестанак воде
Према првим информацијама из истраге, млада жена, која се борила са депресијом, највјероватније је извршила самоубиство вјешањем. Полиција је у кући пронашла и опроштајно писмо у којем је Викторија тражила опроштај од чланова породице.
На мјесто догађаја изашли су полицајци и форензичари. Током увиђаја нису пронађени трагови насиља који би указивали на то да је смрт наступила под другим околностима. Тијело 22-годишњакиње биће послато на обдукцију како би се утврдио тачан узрок смрти. Истрага је у току.
Поводом трагичне смрти младе дјевојке саопштењем се огласио и Полицијски инспекторат округа Арђеш.
"Током данашњег дана, 26. августа, полицији у Куртеа де Арђеш пријављено је да је једна млада жена покушала да изврши самоубиство док се налазила у објекту у општини Мушатешти", пише на почетку саопштења и додаје се:
"На лице мјеста изашли су полицајци Одсјека руралне полиције Домнешти и утврдили да су наводи потврђени.
Емисије
"АТВ Специјал" поводом смрти генерала Ратка Младића
Нажалост, медицинска екипа која је стигла на лице мјеста констатовала је смрт особе, 22-годишње дјевојке из Букурешта".
Казимир Јонеску је румунски политичар који је био активан на политичкој сцени након пада комунизма 1989. године.
Био је члан Народног фронта спаса, политичке формације која је настала непосредно након револуције, а током деведесетих година обављао је функције посланика и сенатора у румунском парламенту.
Током политичке каријере био је повезан са странком Фронт народног спаса, а касније и са другим политичким структурама проистеклим из тог покрета.
Градови и општине
Одгођени сви садржаји у оквиру манифестације 'Љето у Источном Новом Сарајеву'
Јонеску је годинама био присутан у румунском јавном и политичком животу, посебно у периоду транзиције земље из комунизма ка вишестраначкој демократији.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
23
21
23
06
23
01
22
49
22
47
Тренутно на програму