Logo

Необичан проблем у највећој нуклеарки западне Европе

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 19:28

Коментари:

0
Pоглед на куле електране у силуети наспрам живописног заласка сунца изнад мирног језера.
Фото: Pexels

Нуклеарна електрана Гравелинес на сјеверу Француске д‌јелимично је обуставила рад након нове масовне најезде медуза које су доспјеле у систем за филтрирање морске воде неопходне за хлађење постројења.

Медузе поново направиле проблеме

Француска енергетска компанија ЕДФ саопштила је да су два од укупно шест реактора електране током сриједе и четвртка морала да буду искључена или погођена ограничењима због присуства медуза у систему за довод и филтрирање воде.

Тимови електране су у сриједу око 16 часова превентивно зауставили производни блок број три након што је уочена нова велика количина медуза код решетки и ротирајућих филтера станице за пумпање морске воде.

Истовремено је из предострожности прилагођена снага реактора број два, док је блок четири ван погона још од 10. августа, а блок пет је искључен због планираног десетогодишњег прегледа.

Само два реактора раде нормално

Због тога су у четвртак само реактори број један и шест нормално радили у Гравелинесу, највећој нуклеарној електрани у западној Европи, смјештеној између Денкерка и Калеа и повезаној каналом са Сјеверним морем.

Сличан проблем електрана је имала почетком августа, када је масовни прилив медуза довео до аутоматског заустављања реактора три и четири, превентивног гашења реактора два и смањења снаге првог реактора на 50 одсто, преносе Независне.

Проблем се понавља

Гравелинес је због медуза имао потешкоћа и прошле године, након чега је ЕДФ увео појачани надзор, укључујући камере на каналима за довод воде и филтерима, као и превентивне акције рибарских бродова којима се покушава смањити концентрација медуза прије него што стигну до електране.

Нови инцидент догодио се у тренутку када су француске и друге европске нуклеарне електране већ под притиском због великих врућина и суше које отежавају хлађење реактора, док стручњаци упозоравају да загријавање мора, прекомјерни риболов и други фактори могу стварати повољније услове за размножавање медуза.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Француска

нуклеарна електрана

Европа

медузе

Коментари (0)

Више из рубрике

Авион је врста ваздухоплова чврсте конструкције са сопственим погоном, који производи узгон помоћу фиксних крила и омогућава лет кроз ваздух.

Свијет

Ужас на аеродрому: У трапу авиона пронађено тијело младића

5 ч

0
Мигранти који су из Марока прешли у Шпанију чекају у реду за подјелу хране на плажи у шпанској енклави Сеута, у понедјељак, 3. августа 2026. године.

Свијет

Становници Сеуте руше импровизована склоништа за мигранте

6 ч

0
Људи пролазе поред штете након бујичних поплава у Девигату, у округу Нувакот у Непалу, у четвртак, 27. августа 2026. године.

Свијет

Расте број погинулих у Непалу: Страхује се од новог разорног таласа

6 ч

0
Полицајац у Њемачкој прича на телефон.

Свијет

Напад у средњој школи, убијене двије особе

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

21

Мариновић након великог успјеха: Капа до пода

23

06

Жељка Цвијановић честитала Борцу пласман у Лигу конференција

23

01

Зељковић: Вечерас је остварен велики успјех, ово је поклон нашим навијачима

22

49

Минић честитао побједу бањалучком Борцу

22

47

Додик на терену играчима честитао играчима Борца пласман у Европу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима