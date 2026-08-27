Необичан проблем у највећој нуклеарки западне Европе

Аутор:АТВ редакција
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Нуклеарна електрана Гравелинес на сјеверу Француске дјелимично је обуставила рад након нове масовне најезде медуза које су доспјеле у систем за филтрирање морске воде неопходне за хлађење постројења.
Француска енергетска компанија ЕДФ саопштила је да су два од укупно шест реактора електране током сриједе и четвртка морала да буду искључена или погођена ограничењима због присуства медуза у систему за довод и филтрирање воде.
Тимови електране су у сриједу око 16 часова превентивно зауставили производни блок број три након што је уочена нова велика количина медуза код решетки и ротирајућих филтера станице за пумпање морске воде.
Истовремено је из предострожности прилагођена снага реактора број два, док је блок четири ван погона још од 10. августа, а блок пет је искључен због планираног десетогодишњег прегледа.
Због тога су у четвртак само реактори број један и шест нормално радили у Гравелинесу, највећој нуклеарној електрани у западној Европи, смјештеној између Денкерка и Калеа и повезаној каналом са Сјеверним морем.
Сличан проблем електрана је имала почетком августа, када је масовни прилив медуза довео до аутоматског заустављања реактора три и четири, превентивног гашења реактора два и смањења снаге првог реактора на 50 одсто, преносе Независне.
Гравелинес је због медуза имао потешкоћа и прошле године, након чега је ЕДФ увео појачани надзор, укључујући камере на каналима за довод воде и филтерима, као и превентивне акције рибарских бродова којима се покушава смањити концентрација медуза прије него што стигну до електране.
Нови инцидент догодио се у тренутку када су француске и друге европске нуклеарне електране већ под притиском због великих врућина и суше које отежавају хлађење реактора, док стручњаци упозоравају да загријавање мора, прекомјерни риболов и други фактори могу стварати повољније услове за размножавање медуза.
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