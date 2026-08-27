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Расте број погинулих у Непалу: Страхује се од новог разорног таласа

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 17:11

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Људи пролазе поред штете након бујичних поплава у Девигату, у округу Нувакот у Непалу, у четвртак, 27. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha

Број погинулих у поплавама у Непалу повећан је на 359, док се више од 1.300 људи воде као нестали, већином страних држављана, саопштила је данас непалска полиција.

Спасиоци ужурбано трагају за преживјелима након што се подручје на граници Непала и Кине нашло напуту разорне бујичне поплаве, пренио је ББЦ.

Стручњаци сматрају да узрок поплава није био земљотрес, већ "урушавање глечера и покретање бујице наноса" изражавајући забринутост због могућег "другог и трећег таласа" које би могли да изазову наноси у ријекама.

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Српски држављанин један је од више од 1.300 људи који се воде као нестали након бујичних поплава у пограничном подручју Кине и Непала, изазваних урушавањем глечера на Тибету, објавила је данас Национална туристичка организација Непала.

Многи нестали су странци који су се у погођеном подручју налазили на планинарењу или ходочашћу до светог хиндуистичког мјеста.

(Танјуг)

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Тагови :

Непал

Бујица у Непалу

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