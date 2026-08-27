УЕФА спрема кривични поступак против Инфантина

Аутор:АТВ редакција
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Европска фудбалска унија (УЕФА) припрема покретање кривичног поступка против председника Фифе Ђанија Инфантина због покушаја продаје удјела у Свјетском првенству приватним инвеститорима, наводи британски "Скај њуз".
Откриће о припреми правних корака садржано је у судским документима, у којима Уефа од Фифе и финансијских институција укључених у читаву операцију у Сједињеним Америчким Државама захтјева достављање документације у вези са овим планом.
Иако се поступак тренутно припрема пред америчким судовима, планирани кривични поступак био би покренут у Швајцарској, гдје се налази сједиште Фифе.
Такав потез представља значајну ескалацију сукоба Уефе са Инфантином. Европска фудбалска унија тиме би покушала да оде корак даље од досадашњих настојања да предсједника ФИФА уклони са функције због плана да се дио Свјетског првенства приватизује.
У правном документу у који је "Скај њуз" имао увид наводи се да УЕФА и друге заинтересоване стране припремају кривичне пријаве у Швајцарској против Инфантина, а могуће и других званичника и саветника Фифе.
- УЕФА и друге заинтересоване стране припремају подношење кривичних пријава у Швајцарској против Инфантина и, могуће, других званичника и саветника ФИФЕ због кривичног лошег управљања у складу са чланом 158 швајцарског кривичног законика, као и због других или алтернативних кривичних дела која би могла да буду потврђена даљим утврђивањем чињеница, а која произлазе из тајног структурирања, процене вредности, финансирања и промоције трансакције која је директно и конкретно нанела штету угледу ФИФЕ, њеном ауторитету у управљању и комерцијалним односима, на штету Фифе и њених 211 чланица, укључујући 55 националних савеза чланица УЕФЕ - наводи се.
УЕФА је захтјев поднијела Окружном суду Сједињених Америчких Држава за јужни округ Њујорка. Као стране у поступку наведени су банка "Џеј Пи Морган", планирани водећи инвеститор "Трајв кепитал", као и његов извршни директор Џошуа Кушнер, брат Џареда Кушнера, зета америчког предсједника Доналда Трампа.
Европска фудбалска унија настоји да изврши притисак на ФИФУ и путем судских поступака у Мајамију, гдје се налази правни тим свјетске фудбалске организације, наводи "Скај њуз".
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