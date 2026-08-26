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Мариновић пред реванш: Морамо одиграти паметно

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 19:33

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Винко Маринковић, тренер ФК Борца
Фото: АТВ

Фудбалери Борца налазе се пред вратима групне фазе Лиге конференција. 90 минута дијели их од нове европске јесени. Сутра на Градском стадиону дочекују Викингур са два гола предности.

"Имамо побједу 3:1, али сасвим сигурно да та предност још увијек ништа не значи. Сигурно да очекујемо један тежак меч и противника који ће сасвим сигурно изаћи и овдје да игра као што су играли и на Исланду. Очекујемо од самог почетка њихов притисак, јер они једноставно покушавају да надокнаде тај резултат. Оно што је нама битно јесте да одиграмо паметну утакмицу. Желимо овдје да будемо храбри и дисциплиновани и да имамо тај карактер. Ову утакмицу морамо да одиграмо још боље него што смо одиграли тамо на Исланду уколико желимо да прођемо, јер ради се заиста о једној квалитетној екипи. Међутим, исто тако, и ми имамо квалитет и искуство, а овом приликом бих позвао навијаче да нам дају подршку, јер нама много значи", изјавио је тренер Борца Винко Мариновић

Утакмица се игра сутра на Градском стадиону у 20 часова и 30 минута.

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Тагови :

Винко Мариновић

ФК Борац

Лига Конференција

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