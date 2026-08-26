Мариновић пред реванш: Морамо одиграти паметно

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Борца налазе се пред вратима групне фазе Лиге конференција. 90 минута дијели их од нове европске јесени. Сутра на Градском стадиону дочекују Викингур са два гола предности.
"Имамо побједу 3:1, али сасвим сигурно да та предност још увијек ништа не значи. Сигурно да очекујемо један тежак меч и противника који ће сасвим сигурно изаћи и овдје да игра као што су играли и на Исланду. Очекујемо од самог почетка њихов притисак, јер они једноставно покушавају да надокнаде тај резултат. Оно што је нама битно јесте да одиграмо паметну утакмицу. Желимо овдје да будемо храбри и дисциплиновани и да имамо тај карактер. Ову утакмицу морамо да одиграмо још боље него што смо одиграли тамо на Исланду уколико желимо да прођемо, јер ради се заиста о једној квалитетној екипи. Међутим, исто тако, и ми имамо квалитет и искуство, а овом приликом бих позвао навијаче да нам дају подршку, јер нама много значи", изјавио је тренер Борца Винко Мариновић
Утакмица се игра сутра на Градском стадиону у 20 часова и 30 минута.
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