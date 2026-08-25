Тотенхем купио Савиња за 100 милиона евра

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалски клуб Тотенхем потврдио је данас да је потписао уговор са досадашњим играчем Манчестер ситија Савињом.
Трансфер је, по наводима британским медија, вриједан 75 милиона фунти, уз додатних десет милиона фунти кроз бонусе.
Савињо стиже у Тотенхем послије двије сезоне проведене у Ситију, са којим је освојио Лига и ФА куп. Он је за Сити одиграо 84 утакмице и уписао седам голова и 16 асистенција.
Би-Би-Си је подсјетио да се овај трансфер припремао више од 12 мјесеци, након што Тотенхем прошлог љета није успио да га ангажује. Савињо је тада одлучио да остане на Етихаду, али је његова минутажа код Пепа Гвардиоле прошле сезоне била ограничена на само седам стартова у Премијер лиги.
Овај 22-годишњи Бразилац је каријеру почео у Атлетико Минеиру, потом је 2022. године прешао у Троа, док је у ПСВ-у и Ђирони био на позајмицама.
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