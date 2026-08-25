Србин освојио невјероватан поен! Из безизлазне ситуације направио спектакл

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Лука Павловић је побиједио у првом колу квалификација, а у свом мечу је један поен освојио невјероватним потезом.
Француски тенисер српског поријекла је тренутно 203. на свијету, а у првом колу квалификација за УС опен је побиједио 232. на планету Хуана Пабла Вариљаса из Перуа.
Меч је трајао три сета и преко три сата, а завршен је резултатом 6:3, 6:7(3:7), 7:5.
Нема сумње да је сусрет обиљежио поен одигран у завршници другог сета.
LUKA PAVLOVIC BEHIND-THE-BACK WINNER 😱— US Open Tennis (@usopen) August 24, 2026
Shot of the tournament contender on Day 1 of qualifying! pic.twitter.com/yamFhTa3yQ
При резултату 6:5 за Вариљаса Лука Павловић је сервирао, а први поен у гему је освојио на спектакуларан начин. Дјеловало је да је у безизлазној ситуацији, а онда је направио феноменалан потез.
Погледајте сјајан поен:
У сљедећем колу Павловић ће играти против Британца Џејкоба Фирнлија, 100. тенисера свијета.
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