Logo

Србин освојио невјероватан поен! Из безизлазне ситуације направио спектакл

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
25.08.2026 13:29

Коментари:

0
Србин освојио невјероватан поен! Из безизлазне ситуације направио спектакл
Фото: X

Лука Павловић је побиједио у првом колу квалификација, а у свом мечу је један поен освојио невјероватним потезом.

Француски тенисер српског поријекла је тренутно 203. на свијету, а у првом колу квалификација за УС опен је побиједио 232. на планету Хуана Пабла Вариљаса из Перуа.

Меч је трајао три сета и преко три сата, а завршен је резултатом 6:3, 6:7(3:7), 7:5.

Нема сумње да је сусрет обиљежио поен одигран у завршници другог сета.

При резултату 6:5 за Вариљаса Лука Павловић је сервирао, а први поен у гему је освојио на спектакуларан начин. Дјеловало је да је у безизлазној ситуацији, а онда је направио феноменалан потез.

Погледајте сјајан поен:

У сљедећем колу Павловић ће играти против Британца Џејкоба Фирнлија, 100. тенисера свијета.

Подијели:

Таг :

тенис

Коментари (0)

Више из рубрике

Термин жријеба за УС опен: Ево кад Новак сазнаје пут у Њујорку

Тенис

Термин жријеба за УС опен: Ево кад Новак сазнаје пут у Њујорку

4 ч

0
Српски тенисер Новак Ђоковић и руска тенисерка Арина Сабаленка

Тенис

Ђоковић и Сабаленка добили нове ривале

8 ч

0
Српски тенисер Новак Ђоковић и руска тенисерка Арина Сабаленка

Тенис

Тандем који је чекао цијели свијет: Кад играју Ђоковић и Сабаленка?

1 д

0
Ко све од Срба игра на УС Опену

Тенис

Ко све од Срба игра на УС Опену

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

39

Преминула новинарка Ивана Шимунџа: Свијет без ње од данас је мрачније мјесто

16

32

Дјевојчица (3) задобила тешке повреде у лифту: Врата се изненада отворила

16

31

Одређен притвор осумњиченој за помагање Вујовићу

16

19

Након стравичног пожара у Омишу, одлучила поклонити аутомобил некоме коме је најпотребнији

16

02

Трамп запријетио: Озбиљно разматрамо промјену назива језера Онтарио у језеро Америка

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима