Тришић Бабић: Српска промијенила политику због покушаја кршења Дејтонског споразума

Аутор:АТВ редакција
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Сарајево и још неки градови у региону се понашају тако да се Бањалука ништа не пита. Међутим, Република Српска је саставни дио Дејтонског мировног споразума и по Дејтонском мировном споразуму Република Српска је добила висок степен аутономије, рекла је в. д. директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске, Ана Тришић Бабић.
- У протекле три - четири године, од како су кренули "напади" и како смо ми овдје примијетили и осјетили да је циљ да Српска нестане, да се поништи, да се иде у грубо кршење Дејтонског мировног споразума и да нас доведу овдје да Српска не постоји ми смо промијенили политику. Све су то били сигнали да се ми активирамо, посебно у новим геополитичким околностима, од 2020. године, када су се та велика помјерања почела дешавати на свјетској карти - рекла је Тришић Бабић за РТРС
Како је навела, руководство Српске се активирамо и промовисало Републику Српску и Дејтонски мировни споразум.
- Промовисали смо шта значи Република Српска и јака Српска, унутар Дејтонског мировног споразума, и која је то стабилност за регион. То се препознало у САД, не само само у политичким круговима, већ и у административним и од неких новинара али и у инвестиционим круговима и на тај начин је дошло до једне промјене америчке политике према региону, према Републици Српској као неком подручју на коме живи српски народ - истакла је Тришић Бабић.
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