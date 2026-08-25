Тришић Бабић: Српска промијенила политику због покушаја кршења Дејтонског споразума

- У протекле три - четири године, од како су кренули "напади" и како смо ми овдје примијетили и осјетили да је циљ да Српска нестане, да се поништи, да се иде у грубо кршење Дејтонског мировног споразума и да нас доведу овдје да Српска не постоји ми смо промијенили политику. Све су то били сигнали да се ми активирамо, посебно у новим геополитичким околностима, од 2020. године, када су се та велика помјерања почела дешавати на свјетској карти - рекла је Тришић Бабић за РТРС

Како је навела, руководство Српске се активирамо и промовисало Републику Српску и Дејтонски мировни споразум.

- Промовисали смо шта значи Република Српска и јака Српска, унутар Дејтонског мировног споразума, и која је то стабилност за регион. То се препознало у САД, не само само у политичким круговима, већ и у административним и од неких новинара али и у инвестиционим круговима и на тај начин је дошло до једне промјене америчке политике према региону, према Републици Српској као неком подручју на коме живи српски народ - истакла је Тришић Бабић.