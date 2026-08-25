Минић: Обезбиједити веће плате да медицински радници остају у Српској

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је данас у Бијељини да се мора вредновати рад медицинских радника и направити све да им се обезбиједе бољи услови за рад и веће плате, да остају у Републици Српској.
Минић је нагласио да ће тада бити заокружена комплетна цјелина и да ће Влада наставити да ради на томе.
"Рекао сам медицинским радницима да Влада улаже максимално када су у питању средства за рад, и након тога ћемо се морати посветити и њима", изјавио је Минић новинарима током посјете Болници "Свети Врачеви".
Минић, који је присуствовао свечаном пуштању у рад новог ЦТ апарата у овој здравственој установи, рекао је да му је драго сваки пут кад види да вриједни медицинари у Републици Српској имају бољу опрему.
"Драго ми је када видим да ћемо бити у ситуацији да, што превентивно, што ургентно, спасимо нечији живот, да имамо бољу здравствену заштиту у Републици Српској", рекао је Минић.
Он је подсјетио да му је, када је прошли пут био овдје, директор Болнице Микаило Лазић рекао да је неопходно да се уради ургентни блок и нови капацитет болнице, након чега је Влада издвојила 125 милиона КМ.
"То неће остати на томе. Данас смо разговарали да се завршетак идејног рјешења убрза, да то буде готово у наредних десетак дана. Ангажоваћемо стручњаке који су радили на болницама у Требињу, Источном Сарајеву и за Приједор, да то буде урађено у складу са правилима струке и науке, да буде на изузетно високом нивоу. Бијељина то заслужује", поручио је Минић.
Он је указао да су у Бијељини данас и потпредсједник Владе и министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић, као и министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Анђелка Кузмић.
"Семберија заслужује већи и бржи развој. Ево, кад је у питању здравствена заштита, нешто што нам је најбитније, али исто тако данас идемо да разговарамо и о наводњавању и свему ономе што треба да свим грађанима Републике Српске, а поготово овдје у Семберији, омогући бољи и квалитетнији живот", додао је Минић, преноси Срна.
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