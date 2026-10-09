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Једно преминуло: 13 пацијената у болницама у Српској због опасне инфекције

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09.10.2026 17:40

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Једно преминуло: 13 пацијената у болницама у Српској због опасне инфекције

У болницама у Републици Српској у 40. седмици ове године пријављено је 13 обољелих од тешке акутне респираторне инфекције (САРИ) који су захтијевали хоспитализацију.

Домови здравља у Српској у овој седмици пријавили су 4.204 случаја акутних респираторних инфекција (АРИ), док је обољења сличних грипи (ИЛИ) регистровано 479.

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Највећа учесталост обољења сличних грипи (ИЛИ) су пријавиле регије Фоча и Требиње, саопштено је из Института за јавно здравство.

Највећи број обољелих од АРИ и ИЛИ инфекција је у узрасној групи 5-14 и 30-64, док су у групи САРИ инфекција највише оболијевали најмлађи.

У 40. недјељи пријављен је један смртни исход од посљедица тешке акутне респираторне инфекције (САРИ) код којег није утврђен узрочник. Ради се о особи старије животне доби са више тешких коморбидитета.

Према подацима са којима располаже Европски центар за контролу болести и Свјетска здравствена организација, активност вируса инфлуенце је углавном у међусезонским вриједностима односно на ниском нивоу.

Сој инфлуенце који је тренутно највише детектован је А(Х3), саопштили су из ИЈЗ.

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"САРС‑КоВ‑2 наставља да циркулише у региону и на примарном и на болничком нивоу здравствене заштите. Старије старосне групе и даље чине највећи проценат обољелих случајева. Сој који тренутно највише циркулише је СТ.1, а стопа смртности од КОВИД-19 је ниска. Активност РСВ вируса је веома ниска у цијелој Европи", поручују из ИЈЗ, преноси "Српска инфо".

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Тагови :

инфекција

Болест

вирус

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